Повербанки можно будет выбросить: эксперт оценил аккумуляторы, созданные по новой технологии (фото)

Компания Better Mobility Xperience (BMX) представила на выставке CES 2026 ассортимент твердотельных аккумуляторов, способных питать все — от портативных зарядных устройств до мотоциклов.

BMX называет свою линейку портативных аккумуляторов SolidSafe, ведь основными преимуществами твердотельных аккумуляторов являются безопасность и эффективность. Подробнее об этом рассказал обозреватель портала Android Police Джон Гилберт.

Как объясняет эксперт, традиционные литий-ионные аккумуляторы содержат жидкие компоненты, которые являются летучими, поэтому их нельзя оставлять в багаже самолета. В свою очередь продукция BMX является полутвердофазной. Она все еще содержит жидкость, но гораздо меньше, чем обычные батареи.

Повербанки BMX Фото: androidpolice.com

"Вы можете просверлить твердотельный аккумулятор или один из продуктов SolidSafe от BMX без риска взрыва. Вы можете попробовать их резать, согнуть или нагреть, и они останутся безопасными", — подчеркнул Гилберт.

На выставке CES 2026 компания BMX представила широкий выбор портативных зарядных устройств SolidSafe. Они варьировались от модели емкостью 20 000 мАч, которая может заряжаться со скоростью 140 Вт, до модели Air емкостью 5000 мАч, совместимой с Qi 2.2.

Повербанк BMX Фото: androidpolice.com

Обозреватель отметил, что твердотельные или полутвердые аккумуляторы занимают меньше места, чем литий-ионные аналоги. Например, внешний аккумулятор SolidSafe Air от BMX хранит 5000 мАч в корпусе толщиной всего 6,7 мм.

Хотя повербанки BMX внутри являются полутвердотельными, а не полностью твердотельными, эта технология быстро развивается. Эксперт прогнозирует, что твердотельные аккумуляторы могут появиться уже в следующем году.

"Я ожидаю, что мы увидим твердотельные аккумуляторы, которые установят настолько высокую планку, что литий-ионная технология может быстро и решительно погибнуть", — подытожил Гилберт.

