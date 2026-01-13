Повербанки можна буде викинути: експерт оцінив акумулятори, створені за новою технологією (фото)

Компанія Better Mobility Xperience (BMX) представила на виставці CES 2026 асортимент твердотільних акумуляторів, здатних живити усе — від портативних зарядних пристроїв до мотоциклів.

BMX називає свою лінійку портативних акумуляторів SolidSafe, адже основними перевагами твердотільних акумуляторів є безпека та ефективність. Детальніше про це розповів оглядач порталу Android Police Джон Гілберт.

Як пояснює експерт, традиційні літій-іонні акумулятори містять рідкі компоненти, які є леткими, тому їх не можна залишати в багажі літака. Своєю чергою продукція BMX є напівтвердофазною. Вона все ще містить рідину, але набагато менше, ніж звичайні батареї.

Повербанки BMX Фото: androidpolice.com

"Ви можете просвердлити твердотільний акумулятор або один із продуктів SolidSafe від BMX без ризику вибуху. Ви можете спробувати їх різати, зігнути або нагріти, і вони залишаться безпечними", — наголосив Гілберт.

На виставці CES 2026 компанія BMX представила широкий вибір портативних зарядних пристроїв SolidSafe. Вони варіювалися від моделі ємністю 20 000 мАг, яка може заряджатися зі швидкістю 140 Вт, до моделі Air ємністю 5000 мАг, сумісної з Qi 2.2.

Повербанк BMX Фото: androidpolice.com

Оглядач зазначив, що твердотільні або напівтверді акумулятори займають менше місця, ніж літій-іонні аналоги. Наприклад, зовнішній акумулятор SolidSafe Air від BMX зберігає 5000 мАг у корпусі товщиною всього 6,7 мм.

Хоча повербанки BMX всередині є напівтвердотільними, а не повністю твердотільними, ця технологія швидко розвивається. Експерт прогнозує, що твердотільні акумулятори можуть з'явитися вже наступного року.

"Я очікую, що ми побачимо твердотільні акумулятори, які встановлять настільки високу планку, що літій-іонна технологія може швидко та рішуче загинути", — підсумував Гілберт.

