Зарядить смартфон та ноутбук: Anker випустила повербанк потужністю 65 Вт (фото)

Компанія Anker представила оновлену версію портативного зарядного пристрою Prime потужністю 65 Вт з кабелем швидкої зарядки в комплекті.

Нова версія повербанка Anker Prime 65W являє собою компактний пристрій 3-в-1 із вбудованими розетками. Деталі розкрив портал Notebookcheck.

Зарядний пристрій має вбудований слот для шнурка для підключення кабелю USB-C, що постачається в комплекті. За даними Anker, цей кабель має довжину 22 см і оснащений мікросхемою E-marker.

Оновлена версія Anker Prime Фото: Anker

Конфігурація портів Anker Prime залишилася незмінною. Повербанк оснащений двома портами USB-C, максимальна потужність яких становить 65 Вт. Завдяки підтримці PD, QC, PPS та інших основних стандартів зарядки, він може заряджати різні гаджети, включаючи ноутбуки.

Важливо

Повербанки можна буде викинути: експерт оцінив акумулятори, створені за новою технологією (фото)

Повербанк має ємність 10 000 мАг, що дозволяє заряджати більшість телефонів кілька разів. Вбудований дисплей відображає таку інформацію, як відсоток заряду внутрішньої батареї, вихідну потужність та стан батареї. Наявність вбудованих роз'ємів живлення дозволяє заряджати пристрій, одночасно використовуючи два порти USB-C для наскрізної зарядки.

Відео дня

Оновлений Anker Prime вже вийшов у Китаї з ціною близько 53 долари. Дата глобального виходу повербанку поки не розголошується. Ціна останнього покоління даної моделі наразі становить близько 89,99 долара.

Нагадаємо, Anker представила три нові версії свого портативного зарядного пристрою Anker Zolo Power Bank, випущеного наприкінці 2025 року.

Фокус також писав про помилки під час заряджання, які можуть призвести до перегрівання або вибуху повербанку.