Ваш повербанк може вибухнути через ці звички: експерти розповіли, чого не можна робити

Повербанки стали незамінними під час відключень світла, однак неправильна експлуатація робить ці пристрої вибухонебезпечними та може привести до трагедії.

Повербанки становлять значну пожежну небезпеку, якщо з ними неправильно поводитися. Експерти виділяють три звички, які збільшують ризик теплового вибуху, пише газета The Nation з посиланням на Департамент запобігання стихійним лихам та пом'якшення їх наслідків (DDPM) Тайланду.

Першою поширеною помилкою є заряджання в замкнутому, гарячому просторі, наприклад, всередині автомобіля, припаркованого на сонці, або біля увімкненого комп’ютера. Це основна причина роздування акумулятора.

Фахівці також не рекомендують заряджати свій телефон через повербанк, коли сам зарядний пристрій підключений до мережі. Таке "прохідне" заряджання призводить до надмірного внутрішнього нагрівання.

Третя звичка, що шкодить повербанкам — повне розряджання. Регулярне падіння заряду акумулятора нижче 30% може погіршити стан внутрішніх елементів, що зробить їх нестабільними під час наступного циклу заряджання.

"Повербанк — це, по суті, хімічний накопичувач енергії; якщо він виходить з ладу через нагрівання або неправильне використання, він може стати серйозною пожежною небезпекою", — наголосив генеральний директор DDPM Тірапат Катчамат.

Експерти також надали поради, які дозволять зменшити ризик вибуху повербанку:

не використовуйте повербанк, рівень заряду якого становить менш як у 30%, та не допускайте повного розряджання;

негайно від’єднуйте повербанк від мережі, щойно він зарядиться на 100%;

тримайте повербанк подалі від прямих сонячних променів та середовищ з високою температурою;

регулярно перевіряйте повербанк на наявність "здуття" або набухання.

"Ми спостерігаємо забагато інцидентів, коли проста відсутність обізнаності перетворює щоденну зручність на небезпечну для життя аварію. Безпека має бути важливішою за зручність", – підсумував Тірапат.

Нагадаємо, компанія Iniu відкликала свої повербанки ємністю 10 000 мАгз з номером моделі BI-B41 через повідомлення про перегрів та загоряння.

Фокус також писав про те, компанія BMX представила повербанки SolidSafe з напівтвердотільними акумуляторами, які є безпечнішими та ефективнішими, ніж звичайні літій-іонні.