Ваша техніка згорить: який нюанс ігнорують при купівлі зарядної станції

Сучасні зарядні станції можуть виручити під час відключень світла, зажививши необхідну техніку. Водночас неправильний вибір або експлуатація такої станції може обернутися несправністю або навіть загорянням.

Про ключові моменти, на які варто звернути увагу при виборі зарядної станції, розповіли експерти порталу "Економічні новини".

Перш за все варто визначитись з потужністю майбутньої зарядної станції. Фахівці застерігають, що не варто підключати до зарядно станції прилади, на які вона не розрахована. За цим параметром можна виділити три категорії зарядних станцій:

до 300 Вт — для заряджання смартфонів, ноутбуків, роутерів та живлення освітлення;

500-1000 Вт — для телевізорів, невеликих холодильників, мікрохвильових печей та іншої базової побутової техніки;

понад 1000 Вт — пральні машини або електроінструменти, однак лише за умови поетапного підключення приладів.

Експерти також зазначають, що для роботи з чутливою технікою важлива так звана чиста синусоїда. Якщо форма вихідного сигналу не відповідає цьому стандарту, прилади можуть працювати некоректно або навіть згоріти. Особливо це стосується такої техніки, як електрокотли, фени та індукційні плити.

З огляду на це, рекомендується обирати зарядні станції з інвертором, які забезпечують стабільну та безпечну напругу. Вони зазвичай коштують більше, проте значно знижують ризик пошкодження техніки.

Основні правила безпечної експлуатації зарядної станції:

не залишайте пристрій надовго повністю розрядженим, адже це прискорює деградацію батареї;

не розміщуйте станцію біля опалювальних приладів, під прямими сонячними променями або у приміщеннях із підвищеною вологістю;

робіть паузи у роботі, щоб корпус міг охолонути;

заряджайте станцію лише оригінальними або якісними адаптерами й кабелями;

при підключенні кількох приладів через подовжувач сумарна потужність не повинна перевищувати можливості станції.

