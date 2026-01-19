Резервные генераторы и ремонтные бригады из областей: Шмыгаль рассказал, как Киеву возвращают тепло и свет
Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области осуществляет постоянную координацию всех служб, чтобы как можно скорее восстановить тепло- и электроснабжение в дома киевлян.
Энергетики и коммунальщики работают непрерывно, заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.
Работы по восстановлению теплоснабжения в Киеве
По словам Дениса Шмыгаля, из-за низких температур и изношенной инфраструктуры в Киеве фиксируются постоянные локальные аварии.
"Ремонтные бригады работают над восстановлением тепла в 143 домах. Задача — максимально ускорить ремонты. Поэтому для помощи городу привлекаем дополнительные силы", — пояснил Шмыгаль.
Он уточнил, что сейчас к работам привлекли дополнительные 10 ремонтных бригад от "Укрзализныци" и еще восемь — из других регионов.
"Завтра в город прибудут еще бригады из Ровно и дополнительные — от железной дороги", — отметил министр.
Восстановление электроснабжения в Киеве
"Относительно света и технических решений. Ситуация остается сложной, дополнительную нагрузку создают морозы", — написал Шмыгаль.
Он уточнил, что сейчас над восстановлением электроснабжения уже работают 60 бригад, 12 из которых прибыли из других областей.
Министр отметил, что штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области работает над системными решениями, в частности:
- доставляют дополнительные 55 генераторов из резервного хаба Минэнерго;
- совместно с Минразвития проводят верификацию всех когенерационных установок для быстрого введения дополнительных мощностей;
- упрощают бюрократические процедуры подключения в условиях чрезвычайной ситуации.
"Совместно делаем все, чтобы как можно быстрее вернуть свет и тепло в дома украинцев", — подчеркнул Шмыгаль.
Напомним, с 16 января в Киеве ограничили использование наружного освещения: подсветку вывесок, не используют архитектурно-декоративное освещение и включают меньше фонарей. Все это делается для экономии дефицитной электроэнергии.
Фокус также писал о том, что с понедельника Украина начнет жить в условиях 4,5-5 очередей отключений электроэнергии в сутки, что предполагает вероятное отсутствие света более 16 часов.