Резервні генератори та ремонтні бригади з областей: Шмигаль розповів, як Києву повертають тепло та світло

Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області здійснює постійну координацію всіх служб, щоб якомога швидше відновити тепло- та електропостачання у домівки киян.

Енергетики та комунальники працюють безперервно, заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Роботи з відновлення теплопостачання у Києві

За словами Дениса Шмигаля, через низькі температури та зношену інфраструктуру у Києві фіксуються постійні локальні аварії.

"Ремонтні бригади працюють над відновленням тепла у 143 будинках. Завдання — максимально прискорити ремонти. Тому для допомоги місту залучаємо додаткові сили", — пояснив Шмигаль.

Він уточнив, що наразі до робіт залучили додаткові 10 ремонтних бригад від "Укрзалізниці" та ще вісім — з інших регіонів.

"Завтра в місто прибудуть ще бригади з Рівного та додаткові — від залізниці", — зазначив міністр.

Відновлення електропостачання у Києві

"Щодо світла та технічних рішень. Ситуація залишається складною, додаткове навантаження створюють морози", — написав Шмигаль.

Він уточнив, що наразі над відновленням електропостачання вже працюють 60 бригад, 12 з яких прибули з інших областей.

Міністр заауважив, що штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області працює над системними рішеннями, зокрема:

доставляють додаткові 55 генераторів з резервного хабу Міненерго;

спільно з Мінрозвитку проводять верифікацію всіх когенераційних установок для швидкого введення додаткових потужностей;

спрощують бюрократичні процедури підключення в умовах надзвичайної ситуації.

"Спільно робимо все, щоб якнайшвидше повернути світло і тепло в оселі українців", — наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, з 16 січня у Києві обмежили використання зовнішнього освітлення: підсвітку вивісок, не використовують архітектурно-декоративне освітлення та вмикають менше ліхтарів. Все це робиться для економії дефіцитної електроенергії.

Фокус також писав про те, що з понеділка Україна почне жити в умовах 4,5-5 черг відключень електроенергії на добу, що передбачає ймовірну відсутність світла понад 16 годин.