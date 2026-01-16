Дешевая защита техники при отключениях света: что такое реле напряжения, топ 5 лучших моделей

Реле напряжения защитит электроприборы во время отключений света и скачков в сети. Это простые в использовании приборы, которые стоят недорого и не доставляют хлопот.

Чтобы техника служила долго и не выходила из строя в критических ситуациях, нужно правильно подобрать реле, а выбор их в Украине большой. Фокус составил рейтинг лучших недорогих реле напряжения для дома, квартиры, офиса или даже предприятия.

Что такое реле напряжения

Реле напряжения — это прибор, который обесточивает нагрузку, если напряжение превышает установленные пороги. Это кардинально отличает реле от стабилизатора, который именно выравнивает напряжение, а не "отрезает" питание.

Работа реле обеспечивается электронной и силовой частями, которые работают в тандеме. В основе электронной лежит микропроцессор, который следит за напряжением в сети и подсказывает механизмам, как именно регулировать величину нагрузки, чтобы процесс происходил плавно и не навредил оборудованию.

Для реле напряжения очень важный показатель — скорость аварийного срабатывания и повторного подключения к сети. У современных моделей ее можно настроить, исходя из условий использования прибора.

ZUBR R116y — недорогое реле напряжения

Реле напряжения ZUBR R116y представляет хороший баланс цены и качества Фото: Скриншот

Компактное однофазное реле от украинского бренда ZUBR, которое может поддерживать приборы с нагрузкой до 3000 Вт. Имеет корпус сетевого адаптера и цифровое управление: три кнопки позволяют настроить верхний и нижний порог срабатывания в диапазоне 100-420 В, а также задержку включения после нормализации напряжения от 3 до 600 с, при этом аварийное отключение происходит всего за 0,05 секунды.

Реле также оснащено заземляющим контактом, что позволяет безопасно подключать холодильники, стиральные машины и другую технику с вилкой Шуко. Модель рассчитана на 100 000 сработок (под нагрузкой). У нее нет True RMS и термозащиты надежность довольно высокая, как и функциональность. ZUBR R116y стоит около 900 грн.

Novatek PН-116 — бюджетное реле напряжения

Реле напряжения Novatek PН-116 пользуется большой популярностью Фото: Скриншот

Также имеет удобный формат адаптера, который вставляется в розетку. Имеет две ручки для регулировки верхнего и нижнего порогов от 160 до 280 В, а также задержки включения от 5 до 900 с, аварийное отключение происходит через 1 с.

Модель отличается простотой и надежностью. Она предназначена для защиты бытовой техники мощностью до 3,6 кВт, включая холодильники, кондиционеры, стиральные машины, телевизоры. Снижает уровень высокочастотных помех, отображает полезную информацию на дисплее, например, текущее напряжение. Стоит около 800 грн.

Schneider Electric RM17UAS — премиальное реле напряжения

Фото: Amazon

Однофазное реле контроля напряжения премиального. Это устройство отличается повышенной точностью и надежностью, а по возможностям подходит для бизнеса и промышленности, хотя будет полезным и в частном доме. Его часто используют для защиты серверных, лабораторий и другого чувствительного оборудования.

Диапазон срабатывания задается дип-переключателями или потенциометрами от 170 В до 270 В по верхнему порогу и от 150 В до 210 В по нижнему. Гистерезис (разница между уровнями включения и выключения) фиксированная, обычно около 5 В, что обеспечивает стабильность работы без раздражающих звуков. Переключающий контакт 8 А обеспечивает как отключение нагрузки, так и сигнализацию при аварии.

Это реле имеет ресурс механической части миллионы циклов, а электронная часть выдерживает сильные электромагнитные помехи, поэтому вложения со временем точно окупятся. RM17UAS сертифицировано по стандартам IEC как устройство измерительного класса и имеет погрешность всего около 1%.

Само реле Schneider стоит около 4000-5000 грн, но оно работает только в паре с контактором, через который питаются потребители. Контактор стоит 1000-1500 грн.

Real-El VR-107P — быстрое реле напряжения

Компактное и удобное реле напряжения Real-El VR-107P

Модель имеет прочный корпус из негорючего АБС-пластика со шторками, закрывающими гнездовые контакты, и заземляющие элементы. Управление осуществляется при помощи маленького дисплея и кнопок, и устройство настройки пользователя на случай отключения от электросети. Он крупнее других моделей, поэтому может оказаться неудобным в использовании.

Real-El VR-107P имеет рабочий диапазон измеряемого напряжения 100-300 В при токе до 15 А, верхний порог можно выставить в пределах от 230 В до 265 В, а нижний — от 150 до 200 В. В случае сильного скачка или падения напряжения нагрузка отключается менее чем за 0,3 с, что очень быстро. Включение после стабилизации можно отложить на время от 5 до 999 с. Модель стоит около 600 грн.

ColorWay DS2 — надежное реле напряжения

Недорогое реле напряжения ColorWay DS2 подходит для квартиры Фото: Скриншот

Модель хорошо подходит для бытовой и офисной техники, такой как принтеры, а также компьютеры. Корпус этого реле изготовлен из термостойкого пластика, выдерживающего температуру до +850 °C. Как и многие другие современные реле, ColorWay DS2 имеет дисплей и кнопки для самостоятельной настройки параметров.

Верхний предел можно установить в диапазоне 230 — 280 В, нижний — от 150 до 210 В. Время задержки выбирается в пределах от 5 до 999 с. Прибор имеет класс защиты IP20 и может эффективно работать при относительной влажности до 85%. Для безопасности пользователей предусмотрены шторки, закрывающие гнезда и элементы заземления. Стоимость ColorWay DS2 составляет около 600-650 грн.

Ранее Фокус писал о лучших стабилизаторах напряжения и как они работают. Это оборудование дороже реле, но обеспечивает значительно лучшую защиту и не выключают приборы, даже когда возникают проблемы.