Дешевий захист техніки при відключеннях світла: що таке реле напруги, топ 5 кращих моделей

Реле напруги захистить електроприлади під час відключень світла та стрибків у мережі. Це прості у використанні прилади, які коштують недорого і не завдають клопоту.

Щоб техніка служила довго і не виходила з ладу у критичних ситуаціях, потрібно правильно підібрати реле, а вибір їх в Україні великий. Фокус склав рейтинг кращих недорогих реле напруги для дому, квартири, офісу чи навіть підприємства.

Що таке реле напруги

Реле напруги — це прилад, який знеструмлює навантаження, якщо напруга перевищує встановлені пороги. Це кардинально відрізняє реле від стабілізатора, який саме вирівнює напругу, а не "відрізає" живлення.

Робота реле забезпечується електронною та силовою частинами, які працюють у тандемі. В основі електронної лежить мікропроцессор, який стежить за напругою у мережі і підказує механізмам, як саме регулювати величину навантаження, щоб процес відбувався плавно і не зашкодив обладнанню.

Для реле напруги дуже важливий показник — швидкість аварійного спрацьовування та повторного підключення до мережі. У сучасних моделей її можна налаштувати, виходячи з умов використання приладу.

ZUBR R116y — недороге реле напруги

Реле напруги ZUBR R116y представляє хороший баланс ціни та якості Фото: Скриншот

Компактне однофазне реле від українського бренду ZUBR, яке може підтримувати прилади з навантаженням до 3000 Вт. Має корпус мережевого адаптера та цифрове керування: три кнопки дозволяють налаштувати верхній і нижній поріг спрацювання у діапазоні 100–420 В, а також затримку увімкнення після нормалізації напруги від 3 до 600 с, при цьому аварійне відключення відбувається всього за 0,05 секунди.

Реле також оснащене заземлюючим контактом, що дозволяє безпечно підключати холодильники, пральні машини та іншу техніку з вилкою Шуко. Модель розрахована на 100 000 спрацювань під навантаженням). У неї немає True RMS і термозахисту надійність доволі висока, як і функціональність. ZUBR R116y коштує близько 900 грн.

Novatek PН-116 — бюджетне реле напруги

Реле напруги Novatek PН-116 користується великою популярністю Фото: Скриншот

Також має зручний формат адаптера, який вставляється у розетку. Має дві ручки для регулювання верхнього та нижнього порогів від 160 до 280 В, а також затримки увімкнення від 5 до 900 с, аварійне відключення відбувається через 1 с.

Модель відрізняється простотою та надійністю. Вона призначена для захисту побутової техніки потужністю до 3,6 кВт, включно з холодильниками, кондиціонерами, пральними машинами, телевізорами. Знижує рівень високочастотних перешкод, відображає корисну інформацію на дисплеї, наприклад, поточну напругу. Коштує близько 800 грн.

Schneider Electric RM17UAS — преміальне реле напруги

Фото: Amazon

Однофазне реле контролю напруги преміального. Це пристрій відзначається підвищеною точністю і надійністю, а за можливостями підходить для бізнесу і промисловості, хоча буде корисним і у приватному будинку. Його часто використовують для захисту серверних, лабораторій та іншого чутливого обладнання.

Діапазон спрацювання задається дип-перемикачами чи потенціометрами від 170 В до 270 В по верхньому порогу та від 150 В до 210 В по нижньому. Гістерезис (різниця між рівнями ввімкнення та вимкнення) фіксована, зазвичай близько 5 В, що забезпечує стабільність роботи без дратівливих звуків. Перемикаючий контакт 8 А забезпечує як вимкнення навантаження, так і сигналізацію при аварії.

Це реле має ресурс механічної частини мільйони циклів, а електронна частина витримує сильні електромагнітні перешкоди, тому вкладення з часом точно окупляться. RM17UAS сертифіковано за стандартами IEC як пристрій вимірювального класу і має похибку лише близько 1%.

Саме реле Schneider коштує близько 4000–5000 грн, але він працює тільки у парі з контактором, через який живляться споживачі. Контактор коштує 1000-1500 грн.

Real-El VR-107P — швидке реле напруги

Компактне та зручне реле напруги Real-El VR-107P

Модель має міцний корпус з негорючого АБС-пластику зі шторками, які закривають гніздові контакти, та заземлювальні елементи. Керування здійснюється за допомогою маленького дисплея та кнопок, і пристрій налаштування користувача на випадок відключення від електромережі. Він більший за інші моделі, тому може виявитися незручним у використанні.

Real-El VR-107P має робочий діапазон вимірюваної напруги 100-300 В при струмі до 15 А, верхній поріг можна виставити у межах від 230 В до 265 В, а нижній — від 150 до 200 В. У випадку сильного стрибка чи падіння напруги навантаження вимикається менш ніж за 0,3 с, що дуже швидко. Увімкнення після стабілізації можна відкласти на час від 5 до 999 с. Модель коштує близько 600 грн.

ColorWay DS2 — надійне реле напруги

Недороге реле напруги ColorWay DS2 підходить для квартири Фото: Скриншот

Модель добре підходить для побутової та офісної техніки, такої як принтери, а також комп'ютери. Корпус цього реле виготовлено з термостійкого пластику, що витримує температуру до +850 °C. Як і багато інших сучасних реле, ColorWay DS2 має дисплей та кнопки для самостійного налаштування параметрів.

Верхню межу можна встановити у діапазоні 230 — 280 В, нижню — від 150 до 210 В. Час затримки обирається у межах від 5 до 999 с. Прилад має клас захисту IP20 та може ефективно працювати за відносної вологості до 85%. Для безпеки користувачів передбачено шторки, що закривають гнізда та елементи заземлення. Вартість ColorWay DS2 складає близько 600-650 грн.

Раніше Фокус писав про кращі стабілізатори напруги та як вони працюють. Це обладнання дорожче за реле, але забезпечує значно кращий захист і не вимикають прилади, навіть коли виникають проблеми.