Аварийное освещение без генератора, аккумулятора и солнечных батарей: как сделать (видео)

Инструкция по созданию альтернативного освещения дома — минифонарик своими руками.

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Украинский блогер, ведущий YouTube-канала Sasha Ternopolskiy, рассказал в одном из выпусков об аварийном освещении для дома. Сделать альтернативный светильник может каждый, понадобятся лишь 2 пальчиковые батарейки и светодиод, говорится в материале.

Как заявляет Александр, чтобы создать светильник "вечная свечка", необходимо купить 2 пальчиковые батарейки типа АА или ААА и светодиод на 3 В. Так как светодиод потребляет крайне мало энергии, питания от батареек хватит на год, утверждает автор видео. По его словам, он протестировал батарейки от разных производителей — многие проработали почти 12 месяцев. Блогер акцентирует, что выбирать необходимо батарейки alkaline, еще их называют щелочными. Батарейки такого типа более безопасны, устойчивы к перегрузкам (не разогреваются), являются более энергоэффективными, чем другие аналоги.

Для того, чтобы сделать "вечную свечку", вам понадобится простой белый светодиод на 3 В, 2 щелочные батарейки АА или ААА (разницы нет), скотч, чтобы скрепить батарейки, кусочек медного провода, паяльник с канифолью. Батарейки нужно обмотать скотчем таким образом, чтобы с одной стороны был "плюс", а с другой "минус". С одной стороны нужно припаять медный провод, соединив "плюс" и "минус", с другой стороны к "плюсу" и "минусу" необходимо припаять светодиод так, как показано на видео. На корпусе батареек всегда указано, на каком конце находится "плюс", однако для наглядности мы покажем на иллюстрации ниже.

[ + – ] "Плюс" и "минус" батарейки

Александр подчеркивает выгоду от использования такого альтернативного фонарика, так как стоить он будет дешево. Один светодиод стоит 1 — 9 грн штука (обычно, продаются в упаковках по нескольку десятков штук), а 4 батарейки могут обойтись в 90 — 140 грн. Светодиоды вы можете купить в любом магазине, где продаются электронные компоненты, радиоэлектроника, осветительные приборы и комплектующие и т.п.

Вот так выглядят необходимые вам светодиоды:

[ + – ] Светодиоды можно купить в магазинах электроники

Список магазинов, где можно приобрести светодиоды:

foton.ua

electronoff.ua

imrad.com.ua

rezist.com.ua

sea.com.ua

prom.ua/Svetodiod.html

svl.com.ua

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