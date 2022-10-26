Аварийное освещение без генератора, аккумулятора и солнечных батарей: как сделать (видео)
Инструкция по созданию альтернативного освещения дома — минифонарик своими руками.
Украинский блогер, ведущий YouTube-канала Sasha Ternopolskiy, рассказал в одном из выпусков об аварийном освещении для дома. Сделать альтернативный светильник может каждый, понадобятся лишь 2 пальчиковые батарейки и светодиод, говорится в материале.
Как заявляет Александр, чтобы создать светильник "вечная свечка", необходимо купить 2 пальчиковые батарейки типа АА или ААА и светодиод на 3 В. Так как светодиод потребляет крайне мало энергии, питания от батареек хватит на год, утверждает автор видео. По его словам, он протестировал батарейки от разных производителей — многие проработали почти 12 месяцев. Блогер акцентирует, что выбирать необходимо батарейки alkaline, еще их называют щелочными. Батарейки такого типа более безопасны, устойчивы к перегрузкам (не разогреваются), являются более энергоэффективными, чем другие аналоги.
Для того, чтобы сделать "вечную свечку", вам понадобится простой белый светодиод на 3 В, 2 щелочные батарейки АА или ААА (разницы нет), скотч, чтобы скрепить батарейки, кусочек медного провода, паяльник с канифолью. Батарейки нужно обмотать скотчем таким образом, чтобы с одной стороны был "плюс", а с другой "минус". С одной стороны нужно припаять медный провод, соединив "плюс" и "минус", с другой стороны к "плюсу" и "минусу" необходимо припаять светодиод так, как показано на видео. На корпусе батареек всегда указано, на каком конце находится "плюс", однако для наглядности мы покажем на иллюстрации ниже.
Александр подчеркивает выгоду от использования такого альтернативного фонарика, так как стоить он будет дешево. Один светодиод стоит 1 — 9 грн штука (обычно, продаются в упаковках по нескольку десятков штук), а 4 батарейки могут обойтись в 90 — 140 грн. Светодиоды вы можете купить в любом магазине, где продаются электронные компоненты, радиоэлектроника, осветительные приборы и комплектующие и т.п.
Вот так выглядят необходимые вам светодиоды:
Список магазинов, где можно приобрести светодиоды:
- foton.ua
- electronoff.ua
- imrad.com.ua
- rezist.com.ua
- sea.com.ua
- prom.ua/Svetodiod.html
- svl.com.ua
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