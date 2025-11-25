В Украине можно будет общаться и без мобильной связи: что придумали в Киевстар (видео)

Оператор Киевстар первым в Европе внедрил технологию Starlink Direct to Cell. Теперь абоненты смогут отправлять сообщения даже там, где полностью отсутствует сигнал мобильной сети. Это критически важно в условиях блэкаутов.

Ожидается, что спутниковая связь позволит миллионам украинцев оставаться на связи во время длительных отключений света, в особенности на разрушенных войной территориях. На первом этапе протокол поддерживает только отправку SMS, но в следующем году компания планирует добавить голосовые звонки и мобильный интернет, сообщают Reuters и Киевстар.

Direct to Cell связывает обычные 4G-смартфоны напрямую со спутниками Starlink на орбите. Телефон воспринимает спутник как обычную базовую станцию, поэтому пользователю не нужно покупать специальное оборудование, устанавливать приложения или менять настройки. Переключение на спутниковый канал происходит автоматически, когда исчезает наземный сигнал.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, услуга будет работать без дополнительных оплат. "Это особенно важно в условиях затяжных обесточиваний. Украинцы смогут писать родным и делиться своим местонахождением", — отметил министр.

Киевстар запускает технологию Starlink Direct to Cell — прямую спутниковую связь для вашего смартфона.

Связь во время блэкаутов

Запуск услуги — часть стратегии по повышению устойчивости сети. "В Украине оставаться на связи — значит оставаться в безопасности", — подчеркнул генеральный директор Киевстар" Александр Комаров.

Оператор уже усилил свою наземную инфраструктуру генераторами и аккумуляторами, чтобы обеспечить работу сети более 10 часов без света. Спутниковая технология станет дополнительной страховкой. Она поможет не только гражданским, но и спасателям во время гуманитарных миссий на деоккупированных территориях, где вышки связи часто повреждены или уничтожены.

