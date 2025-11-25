В Україні можна буде спілкуватися і без мобільного зв'язку: що придумали в Київстар (відео)

Оператор Київстар першим у Європі впровадив технологію Starlink Direct to Cell. Тепер абоненти зможуть відправляти повідомлення навіть там, де повністю відсутній сигнал мобільної мережі. Це критично важливо в умовах блекаутів.

Очікується, що супутниковий зв'язок дасть змогу мільйонам українців залишатися на зв'язку під час тривалих відключень світла, особливо на зруйнованих війною територіях. На першому етапі протокол підтримує тільки надсилання SMS, але наступного року компанія планує додати голосові дзвінки та мобільний інтернет, повідомляють Reuters і Київстар.

Direct to Cell пов'язує звичайні 4G-смартфони безпосередньо із супутниками Starlink на орбіті. Телефон сприймає супутник як звичайну базову станцію, тому користувачеві не потрібно купувати спеціальне обладнання, встановлювати додатки або змінювати налаштування. Перемикання на супутниковий канал відбувається автоматично, коли зникає наземний сигнал.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, послуга працюватиме без додаткових оплат. "Це особливо важливо в умовах затяжних знеструмлень. Українці зможуть писати рідним і ділитися своїм місцезнаходженням", — зазначив міністр.

Зв'язок під час блекаутів

Запуск послуги — частина стратегії з підвищення стійкості мережі. "В Україні залишатися на зв'язку — значить залишатися в безпеці", — підкреслив генеральний директор "Київстар" Олександр Комаров.

Оператор уже посилив свою наземну інфраструктуру генераторами та акумуляторами, щоб забезпечити роботу мережі понад 10 годин без світла. Супутникова технологія стане додатковою страховкою. Вона допоможе не тільки цивільним, а й рятувальникам під час гуманітарних місій на деокупованих територіях, де вежі зв'язку часто пошкоджено або знищено.

