Перепады напряжения портят технику: как получить возмещение убытков в Украине

В Украине продолжаются отключения света вследствие ударов ВС РФ по энергетике, но даже в условиях войны потребители имеют право на компенсации за сгоревшую из-за нестабильного напряжения технику. В Ассоциации налогоплательщиков Украины объяснили, сколько денег можно получить и что для этого нужно.

Резкие скачки напряжения, нестабильное качество электроэнергии, неисправности линий или трансформаторов могут вызывать повреждения техники. За эти параметры отвечает оператор системы распределения. Однако компенсация за сгоревшие приборы — не автоматическая. Пресс-служба ассоциации опубликовала нюансы в Facebook.

Отключение света: каков размер компенсации

Минимальный размер компенсации за несоблюдение стандарта качества для потребителей составляет 200 гривен. Однако он может увеличиваться в зависимости от продолжительности и объемов потребления, на которые повлияли нарушения. То есть энергокомпания "платит" за то, что предоставила некачественную услугу.

Кроме того, возможно возмещение убытков за сгоревшую технику. В этом случае потребитель может получить сумму, потраченную на ремонт (согласно квитанции из сервиса), или полную рыночную стоимость прибора, если отремонтировать его невозможно.

Отключение света: как получить компенсацию

Для того, чтобы получить деньги за сгоревшую технику, нужно доказать, что причина — не в технической неисправности.

Алгоритм действий потребителя должен быть такой:

написать заявление поставщику электроэнергии, в котором нужно описать ситуацию, указать перечень поврежденной техники и желаемую сумму возмещения, по возможности приложить документы в подтверждение ущерба (чеки, квитанции, договоры или акты сервисного центра); пригласить представителя этой компании или оператора сети, чтобы составить акт-претензии о добровольной компенсации поврежденной техники; подождать 5 рабочих дней на решение или письменное обоснование отказа; отправить обращение можно онлайн через личный кабинет на портале ДТЭК, в нем важно указать, когда, где и что произошло. В обосновании советуют указать, почему потребитель считает причиной неисправности некачественную электроэнергию, а в последствиях — какая техника и как именно повреждена.

К этому необходимо добавить:

заключение сервисного центра;

свое заявление;

копию или фото паспорта и идентификационного кода.

Отключение света: как доказать причину неисправности

В ассоциации отдельно объяснили, что для доказательства причины надо:

зафиксировать колебания напряжения (вольтметром, регистратором);

зафиксировать неисправности у соседей, если есть возможность;

подать официальное обращение в облэнерго с требованием проверить качество электроснабжения и зафиксировать нарушения;

подать жалобу в Государственную инспекцию энергетического надзора Украины с заявлением о несоблюдении стандартов качества услуг;

получить техническое заключение от энергетиков в подтверждение нарушений качества электроснабжения;

получить выводы сервисного центра о сгоревшей технике (с указанием, что устройство было исправным до инцидента);

сделать фото или видео с поврежденной техникой.

Фактически нужно доказать, что до условно скачка напряжения из-за возврата электроэнергии прибор был исправным, но сгорел. Все вышеупомянутые документы, результаты измерений и материалы станут основой для подтверждения, что виновником является именно сеть, чтобы получить компенсацию.

