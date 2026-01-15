Перепади напруги псують техніку: як отримати відшкодування збитків в Україні

В Україні продовжуються відключення світла внаслідок ударів ЗС РФ по енергетиці, але навіть в умовах війни споживачі мають право на компенсації за згорілу через нестабільну напругу техніку. В Асоціації платників податків України пояснили, скільки грошей можна отримати і що для цього потрібно.

Різкі стрибки напруги, нестабільна якість електроенергії, несправності ліній або трансформаторів можуть спричиняти пошкодження техніки. За ці параметри відповідає оператор системи розподілу. Однак компенсація за згорілі прилади — не автоматична. Пресслужба асоціації опублікувала нюанси у Facebook.

Відключення світла: який розмір компенсації

Мінімальний розмір компенсації за недотримання стандарту якості для споживачів становить 200 гривень. Однак він може збільшуватись залежно від тривалості та обсягів споживання, на які вплинули порушення. Тобто енергокомпанія "платить" за те, що надала неякісну послугу.

Окрім того, можливе відшкодування збитків за згорілу техніку. В цьому випадку споживач може отримати суму, витрачену на ремонт (відповідно до квитанції з сервісу), або повну ринкову вартість приладу, якщо відремонтувати його неможливо.

Відключення світла: як отримати компенсацію

Для того, щоб отримати гроші за згорілу техніку, потрібно довести, що причина — не у технічній несправності.

Алгоритм дій споживача має бути такий:

написати заяву до постачальника електроенергії, в якій потрібно описати ситуацію, вказати перелік пошкодженої техніки та бажану суму відшкодування, за можливості додати документи на підтвердження шкоди (чеки, квитанції, договори або акти сервісного центру); запросити представника цієї компанії або оператора мережі, щоб скласти акт-претензії про добровільну компенсацію пошкодженої техніки; зачекати 5 робочих днів на рішення або письмове обґрунтування відмови; надіслати звернення можна онлайн через особистий кабінет на порталі ДТЕК, у ньому важливо вказати, коли, де та що сталося. В обґрунтуванні радять зазначити, чому споживач вважає причиною несправності неякісну електроенергію, а в наслідках — яка техніка і як саме пошкоджена.

До цього необхідно додати:

висновок сервісного центру;

свою заяву;

копію або фото паспорта та ідентифікаційного коду.

Відключення світла: як довести причину несправності

В асоціації окремо пояснили, що для доведення причини треба:

зафіксувати коливання напруги (вольтметром, реєстратором);

зафіксувати несправності у сусідів, якщо є можливість;

подати офіційне звернення до обленерго з вимогою перевірити якість електропостачання та зафіксувати порушення;

подати скаргу до Державної інспекції енергетичного нагляду України із заявою про недотримання стандартів якості послуг;

отримати технічний висновок від енергетиків на підтвердження порушень якості електропостачання;

отримати висновки сервісного центру про згорілу техніку (з зазначенням, що пристрій був справним до інциденту);

зробити фото або відео з пошкодженою технікою.

Фактично потрібно довести, що до умовно стрибку напруги через повернення електроенергії прилад був справним, але згорів. Усі вищезгадані документи, результати вимірювань та матеріали стануть основою для підтвердження, що винуватцем є саме мережа, щоб отримати компенсацію.

