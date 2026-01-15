Київ врятували від техногенної катастрофи: складнішої ситуації за війну не було, — експерт

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що роздав би київським енергетикам ордени за порятунок міста у безпрецедентних для всього світу умовах. Він наголосив, що опалення фактично вже повернули усій столиці, але ситуація зі світлом — важча.

"Об'єктивно складнішої ситуації за війну не було. Це ж реально ніколи у світі не було атак в -15 на місто, в якому є центральне опалення і яке було зруйновано", — повідомив фахівець у коментарі BIHUS Info.

Він пояснив, що ситуація складна з двох причин. Перша з них — це погода, яка сама по собі вона нічим не загрожує. Однак внаслідок масованого удару ЗС РФ зазнали пошкоджень теплоцентралі.

"І пошкодження такі… Знаєте, я їх багато бачив, але це було вражаюче. То було трохи страшно. Тим не менш, крок за кроком повертається опалення вже фактично", — зазначив Харченко.

Він наголосив, що технічно опалення повернули вже усьому Києву, але залишаються будинки, де тепло не дають через відсутність світла. Без електроенергії просто немає можливості запустити циркуляційні насоси, щоб тепла вода потрапила у систему опалення конкретного будинку.

"А от з електрикою поки складно. І електрики зараз фактично є на третину Києва, там трохи більше", — повідомив експерт.

З його слів, на високовольтних підстанціях тривають роботи з відновлення, але ці кілька днів "дуже важкі". Очікується, що після завершення робіт графіки будуть жорсткішими. Однак треба враховувати, що є ще один непередбачуваний фактор — атаки ЗС РФ.

"Ми у місті з населенням більше 3 мільйонів людей пережили практичне повне відключення. Окей, не практично повного — 70-60% міста не мало доступу до опалення при температурі -15 градусів за вікном. І після цього опалення повернулося назад. Чесно, я щиро вважаю, що людям в "Київтеплоенерго" треба роздати ордени. Вони місто фізично врятували, врятували своєю підготовкою і врятували своїм інженерним талантом. Себто вони запобігли техногенній катастрофі, яка могла зробити Київ вкрай неприємним місцем на кілька зимових років", — додав Харченко.

Нагадаємо, ввечері 14 січня під час роботи загинув працівник "Київтеплоенерго", який працював на морозі в Оболонському районі. Він розвантажував обладнання генератора для теплозабезпечення окремих будинків.

15 січня у Київській та Дніпропетровській областях діють графіки, а у Києві продовжуються екстрені відключення світла. Поки мешканці столиці здебільшого живуть у такому режимі: приблизно 3 години зі світлом, після чого до 10 годин — без нього.