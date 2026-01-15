Киев спасли от техногенной катастрофы: более сложной ситуации за войну не было, — эксперт

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что раздал бы киевским энергетикам ордена за спасение города в беспрецедентных для всего мира условиях. Он отметил, что отопление фактически уже вернули всей столице, но ситуация со светом — тяжелее.

"Объективно более сложной ситуации, чем война, не было. Это же реально никогда в мире не было атак в -15 на город, в котором есть центральное отопление и который был разрушен", — сообщил специалист в комментарии BIHUS Info.

Он пояснил, что ситуация сложная по двум причинам. Первая из них — это погода, которая сама по себе она ничем не угрожает. Однако в результате массированного удара ВС РФ получили повреждения теплоцентрали.

"И повреждения такие... Знаете, я их много видел, но это было впечатляюще. Это было немного страшно. Тем не менее, шаг за шагом возвращается отопление уже фактически", — отметил Харченко.

Он отметил, что технически отопление вернули уже всему Киеву, но остаются дома, где тепло не дают из-за отсутствия света. Без электроэнергии просто нет возможности запустить циркуляционные насосы, чтобы теплая вода попала в систему отопления конкретного дома.

"А вот с электричеством пока сложно. И электричества сейчас фактически есть на треть Киева, там чуть больше", — сообщил эксперт.

По его словам, на высоковольтных подстанциях продолжаются работы по восстановлению, но эти несколько дней "очень тяжелые". Ожидается, что после завершения работ графики будут более жесткими. Однако надо учитывать, что есть еще один непредсказуемый фактор — атаки ВС РФ.

"Мы в городе с населением более 3 миллионов человек пережили практическое полное отключение. Окей, не практически полного — 70-60% города не имело доступа к отоплению при температуре -15 градусов за окном. И после этого отопление вернулось обратно. Честно, я искренне считаю, что людям в "Киевтеплоэнерго" надо раздать ордена. Они город физически спасли, спасли своей подготовкой и спасли своим инженерным талантом. То есть они предотвратили техногенную катастрофу, которая могла сделать Киев крайне неприятным местом на несколько зимних лет", — добавил Харченко.

Напомним, вечером 14 января во время работы погиб работник "Киевтеплоэнерго", который работал на морозе в Оболонском районе. Он разгружал оборудование генератора для теплообеспечения отдельных домов.

15 января в Киевской и Днепропетровской областях действуют графики, а в Киеве продолжаются экстренные отключения света. Пока жители столицы в основном живут в таком режиме: примерно 3 часа со светом, после чего до 10 часов — без него.