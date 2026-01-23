Життя без електрики: що робити під час відключень світла та як пережити блекаут

Через російські атаки в Україні різко погіршилася ситуація з енергетикою, в 9 областях діють аварійні відключення енергії. Людям важливо знати, що робити, коли немає світла.

Без електроенергії у квартирах та домівках немає звичного освітлення, електричного опалення, не працюють чайники, мікрохвильовки та інша побутова техніка. Фокус зібрав всю найціннішу інформацію, як пережити блекаути в Україні з відносним комфортом.

Перш за все треба пам'ятати, що у критичній ситуації можна піти у найближчий пункт незламності, щоб зарядити акумулятори. У Кабміні повідомили про створення опорних пунктів, які працюватимуть понад 48 годин, матимуть запас електроенергії, стабільний зв'язок, воду, а також спальні місця. Станом на 19 січня працювали вже 10 676 таких пунктів, їх адреси доступні в офіційних чат-ботах у Telegram та Viber.

Що робити, коли немає світла

У таких умовах потрібно подбати про освітлення кімнати без електрики, аби не сидіти у темряві. За наявності бодай якогось світла можна безпечно сходити у туалет, поприбирати, приготувати їжу, почитати книжку, пограти у настільні ігри, навіть просто порозмовляти.

Варто придбати свічки або світильники, які живляться від павербанків або мають вбудовані акумулятори. Як правило, вони споживають небагато енергії, можуть працювати годинами і доволі швидко заряджаються — це можна зробити вдома або у пунктах незламності. Світильники надійніші за свічки, оскільки не створюють відкритого вогню.

У продажу є багато моделей різних розмірів, потужності, автономності і функціональності. Деякі, наприклад, керуються за допомогою пульта, мають індикатор заряду, годинник або навіть Bluetooth-колонку. Ціни теж варіюються залежно від характеристик. Варто мати кілька освітлювальних приладів про запас. Варто також придивитися до туристичних ламп і нічників на батарейках.

Важливо

Потрібно мати під час вимкнення світла: 10 найкращих приладів, що працюють без електрики

Як зробити світильник своїми руками

Фокус дізнався про два способи зробити прості світильники ліхтарики на акумуляторах у домашніх умовах. Перший може світити близько 12 місяців безперестанно.

Для створення необхідно купити 2 пальчикові батарейки типу АА або ААА, світлодіод на 3 В, скотч, шматок мідного дроту, паяльник з каніфоллю. Краще обирати лужні (alkaline) батарейки, адже вони енергоефективніші, безпечніші та стійкіші до перевантажень, бо не перегріваються при тривалій роботі. Світлодіод можна придбати в будь-якому магазині, де продають електронні компоненти, радіоелектроніку, освітлювальні прилади тощо.

Батарейки потрібно обмотати скотчем так, щоб з одного боку був плюс, а з іншого мінус (це можна побачити на корпусі батарейок). З одного боку потрібно припаяти мідний дріт, з'єднавши "плюс" і "мінус", з іншого боку до "плюса" і "мінуса" необхідно припаяти світлодіод.

Як зробити ліхтарик з акумулятором своїми руками

Другий спосіб простіший, хоча й не такий довготривалий. Для нього знадобиться світлодіод, дискова батарейка ("таблетка") та звичайна защіпка. Світлодіод потрібно прикласти до батарейки так, щоб довга ніжка торкалася "плюса", і зафіксувати защіпкою. От і все.

Саморобний ліхтарик із защіпки допоможе під час відключень світла Фото: Скриншот

Мобільний зв'язок без світла

Зв'язок такий же важливий, як і Інтертнет, адже потрібно як мінімум знати, коли оголошують повітряну тривогу, або зв'язатися з близькими після обстрілів. На жаль, разом із житловими будинками, супермаркетами, ресторанами та іншими підприємствами без живлення лишаються і базові станції мобільного зв'язку. Ситуацію ускладнює зростання навантаження на мережі операторів, адже абоненти переходять з Wi-Fi на LTE.

Є кілька способів, які можуть покращити мобільний зв'язок при відключеннях світла. Найпростіший з них — на кілька секунд увімкнути режим польоту в налаштуваннях смартфона. Після цього пристрій може під'єднатися до станції, яка забезпечує кращий зв'язок, але це може тривати недовго.

Мобільний зв'язок пропадає під час блекаутів Фото: Getty Images

Другий спосіб — примусове (формоване) використання 4G. За замовчуванням у багатьох смартфонах стоїть автоматичний вибір мережі, тому іноді вони перемикаються на повільніший 3G, особливо часто таке відбувається в місцях перетину покриттів. Щоб цього уникнути, можна відкрити налаштування мобільних мереж, вибрати потрібну SIM-картку, відкрити меню "Переважні мережі" та вибрати пункт "4G (LTE)".

Абоненти "Київстар" можуть спілкуватися без мобільного покриття. Компанія першою у Європі впровадив технологію Starlink Direct to Cell, яка дозволяє безкоштовно відправляти повідомлення напряму через супутники.

Інтернет без світла

Деякі українські провайдери намагаються забезпечити доступ користувачів до домашнього інтернету під час відключень світла, під'єднуючи джерела безперебійного живлення до вузлів, встановлених у будинку. Це обладнання з акумулятором, яке може забезпечити доступ до мережі інтернет понад три доби без електроенергії. Варто дізнатися у компанії-провайдера, чи може він забезпечити доступ до Інтернету під час блекауту, а також купити джерело живлення для роутера і ONU — пристрій, що з'єднує роутер зі станцією провайдера.

Фокус писав, як забезпечити живлення роутера від павербанка.

Провайдери, які використовують технологію оптоволоконного інтернета xPON, теоретично можуть підтримувати роботу мереж для своїх користувачів понад три доби без електроенергії. Варто дізнатися у компанії-провайдера, чи може він забезпечити доступ до Інтернету під час блекауту, а також купити джерело живлення для роутера і ONU — пристрій, що з'єднує роутер зі станцією провайдера.

Роутер та модем можна заживити від павербанка під час відключень світла Фото: Скриншот

Захист техніки від перепадів напруги

Навіть коли світло дають відносно регулярно, нестабільна ситуація в енергосистемі часто створює перепади напруги, які можуть пошкодити побутову техніку. За законом українці можуть отримати компенсацію від постачальника електроенергії, якщо отримали якісь збитки через це. Зокрема, енергокомпанія має виплатити суму, яку споживачі витратили на ремонт.

Фокус писав, як отримати компенсацію за пошкоджену техніку після стрибків напруги. Виплати не здійснюються автоматично, потрібно написати заяву та довести, що причина — у технічній несправності системи, а не у порушенні правил експлуатації.

Реле напруги

Звісно, краще не доводити, аби холодильник чи інший прилад згорів. Захистити техніку від перепадів може реле напруги. Це недорогий пристрій, який знеструмлює, якщо напруга перевищує встановлені пороги. Зазвичай він має форму адаптера: сам підключається у розетку, а потім до нього так само, через електровилку, під'єднується інший прилад.

Реле напруги — це достатньо простий і бюджетний засіб для захисту, який коштує до 1000 грн. Фокус наводив 5 кращих реле напруги в Україні.

Реле напруги чудово підходить для захисту техніки у квартирах Фото: Скріншот

Стабілізатор напруги

Реле чудово підходить для квартир, у тому числі й орендованих, де напруга відносно стабільна. А от для приватних будинків краще розглянути надійніший, хоча і дорожчий варіант — стабілізатор напруги. Це обладнання не відключає, а нормалізує напругу, роблячи електричний струм безпечним для споживання побутовими приладами.

Фокус розповідав, як працюють стабілізатори напруги, які різновиди існують та який краще купити.

Стабілізатори напруги рятують від перепадів під час блекаутів Фото: Скріншот

Генератор

Потужним джерелом енергії під час відключень світла слугують дизельні, бензинові або газові генератори. Вони ефективно перетворюють паливо на електроенергію, але є пожежонебезпечними та виділяють шкідливий газ. Через це генератори категорично заборонено встановлювати в будівлях. Власники приватних будинків або бізнесів можуть поставити їх на відстані не менш як 6 метрів.

Генератори стали одним з основних джерел енергії в Україні Фото: УНІАН

Фокус писав, як правильно вибрати генератор на випадок блекаутів в Україні. Потрібно в першу чергу враховувати потужність, кількість фаз, і рівень шуму.

Важливо

Резервні генератори та ремонтні бригади з областей: Шмигаль розповів, як Києву повертають тепло та світло

Система резервного живлення

Для квартир безпечнішим варіантом буде система резервного живлення з акумулятора та інвертора, яка підключається до внутрішньої системи. Завдяки їй після відключення світла довгий час можуть працювати холодильник, чайник, мікрохвильовка, роутер, освітлення чи навіть все разом — головне слідкувати за загальною потужністю приладів.

Така система безперебійного живлення постійно працює, коли світло зникає, вона автоматично перемикає реле, а інвертор переходить в режим роботи від акумуляторів. Коли ж електропостачання відновлюється, то автоматично перемикається і пропускає струм з мережі у квартиру, заряджаючи при цьому свої акумулятори.

Важливо

Генератор чи ДБЖ: чим краще користуватися під час відключення світла — Yasno

Професійний електрик розповів Фокусу, як обрати систему резервного живлення, скільки вони коштують і які потрібні дозволи для встановлення.

Писали також, як самому зібрати систему резервного живлення вдома. Для цього знадобиться інвертор з правильною синусоїдою та AGM-акумулятори, проводку з гідравлічним затискачем та подовжувач.

Зарядна станція

Зарядна станція — безпечний і відносно недороге джерело живлення, яке підійде для квартири, приватного будинку чи навіть для подорожей. По суті, це великий аккумулятор у зручному корпусі з розетками або іншими виходами для під'єднання пристроїв. Фокус писав, як обрати зарядну станцію для дому.

Писали також про найкращі зарядні станції, які можна придбати в Україні.

Українці часто використовують кабелі з двома вилками, щоб живити всю домівку від зарядної станції. Для цього беруть трижильний кабель із двома вилками на кінцях, одну з них підключають до станції, а іншу — у звичайну побутову розетку, попередньо вимкнувши ввідний автоматичний вимикач (автомат). Такий метод дуже ризиковий, адже може статися вибух або удар струмом. ї

Експерт порадив безпечно підключити зарядну станцію до квартири через трипозиційний автомат або через автоматичне введення резерву. Для цього варто викликати електрика.

Важливо

Найкращі бюджетні зарядні станції у 2025 році: експерт назвав 5 моделей до $400 (фото)

Варто також попередити, що прилади можуть згоріти через невдалий вибір зарядної станції. Для роботи з чутливою технікою, такою як фен чи індукційна плита, потрібно правильно визначити форму вихідного сигналу. Тому краще обирати станції з вбудованим інвертором.

Деякі зарядні станції слугують сонячними генераторами — перетворюють енергію, отриману від сонячних панелей, на електричну, готову до споживання. Їх можна встановити на подвір'ї або на балконах квартир, щоб видобувати безкоштовну електрику під час блекаутів, хоча не варто розраховувати на живлення всього помешкання. Фокус писав про найкращі сонячні генератори.

Деякі зарядні станції достатньо потужні, щоб живити невеликі обігрівачі кілька годин. Це корисно, коли потрібно нагріти приміщення, а світла немає. Фокус розповів про топ 5 зарядних станцій для обігрівачів.

Саморобна зарядна станція буде в двічі, а то й утричі дешевше. В її основі може бути автомобільний акумулятор, інвертор та стабілізатор напруги. Вже є інструкція, як зробити зарядну станцію своїми руками.

Павербанки при відключенні світла

Найпростішим і найдоступнішим джерелом енергії є павербанк (power bank) — портативний акумулятор, який здатен зарядити смартфон, планшет, а за деяких умов — ноутбук. Крім того, від таких батарей можуть живитися світильники, прості електроковдри, нагрівачі для чашок, інші малопотужні пристрої.

Фокус писав, як обрати павербанки та правильно їх використовувати. Потрібно звертати увагу на такі характеристики: ємність, сумісність, наявність необхідних виходів та кабелів. Додаткові функції, такі як швидка зарядка або ліхтарик теж не будуть зайвими.

Не рекомендуємо купувати павербанки з вбудованими сонячними панелями. Вони виробляють дуже мало енергії, тому дуже неефективні під час тривалих відключень світла.

Натомість варто розглянути найкращі повербанки для ноутбуків. Вони допомагають працювати або дивитися серіали навіть під час блекаутів, але повинні відповідати необхідним характеристикам.

