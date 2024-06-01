Потрібно мати під час вимкнення світла: 10 найкращих приладів, що працюють без електрики

Гаджети з вбудованими акумуляторами зроблять життя без світла набагато комфортнішим, потрібно лише правильно їх підібрати і вчасно заряджати.

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У травні після масованих ракетних обстрілів з боку Росії в Україні знову почалися відключення світла, які найближчим часом навряд чи припиняться. 29 травня начальник департаменту балансової надійності НЕК "Укренерго" Роман Грабчак заявив, що літо 2024 року буде складним для українців, а найважчим місяцем стане липень. Фокус поміркував над тим, як підготуватися до життя без постійного електропостачання і які гаджети в цьому допоможуть.

Світильник для блекаутів

Почнемо з очевидного — під час вимкнення світла потрібно обзавестися надійним джерелом цього самого світла, щоб вночі не довелося блукати оселею в повній темряві. У цьому українцям допоможуть світильники на акумуляторах, які потрібно лише вчасно заряджати. Як правило, вони споживають небагато енергії і можуть працювати годинами, освітлюючи кімнати. Такі прилади надійніші за свічки, оскільки не створюють відкритого вогню, не загрожують пожежами чи опіками, можна не боятися заснути, не погасивши.

Чим користуватися вчасно під час вимкнення світла?

Радити щось конкретне тут немає сенсу, оскільки існує багато моделей різних розмірів і з різними можливостями. Одні компактні, інші більші, одні світять яскраво, а інші — тьмяно і не ріжуть очі, одні потрібно вмикати вручну, а інші управляються за допомогою пульта, деякі мають вбудований годинник, будильник або Bluetooth-колонку. Ціни варіюються залежно від характеристик: від кількох сотень до тисяч гривень.

Користувачам потрібно оцінити свої потреби та обрати пристрій, який буде максимально зручним і практичним. Можливо, придбати по світильнику в кожну кімнату або один зручний, щоб носити його туди-назад за потреби. Рекомендуємо підбирати модель, що підтримує USB-кабель, щоб можна було під'єднати до павербанка, якщо раптом не вийшло зарядити у світлий час доби. Варто також придивитися до туристичних ламп і нічників на батарейках.

Приклад універсального бездротового світильника

Ноутбук з хорошою батареєю при відключеннях світла

Відключення відключеннями відключеннями, а життя не ставиться на паузу, поки електроживлення не відновиться — людям потрібно працювати, відпочивати, отримувати інформацію. Багато хто для цих цілей використовує ноутбуки, але небагато моделей витримають 3-4 години активної роботи без підзарядки. Помилково вважати, що потрібно купити ноутбук більшого розміру, адже там і акумулятор більший, а значить він довше пропрацює. Сьогодні багато що залежить не від розміру, а від енергоефективності процесора, відеокарти, системи охолодження та інших компонентів.

За високу автономність часто хвалять MacBook від компанії Apple. Приміром, аналітики порталу СNET шляхом тестування з'ясували, що Apple MacBook Pro 16 2023 року випуску з чипами Apple M3 може 21 годину і 3 хвилини відтворювати відео через Wi-Fi. Однак за такий апарат в Україні доведеться заплатити велику суму: мінімум 71 050 грн.

Із сучасних моделей дешевше рекомендують Lenovo Yoga 7i 16, що витримує 13 годин і 40 хвилин у тому ж режимі роботи. Такий ноутбук обійдеться приблизно в 57 000 гривень. За цю суму ноутбук забезпечує не тільки високу автономність, але також хорошу продуктивність, мобільність і функціональність.

Огляд витривалого ноутбука Lenovo Yoga 7i 16 Lenovo Yoga 7i 16

Бездротовий вентилятор у разі вимкнення світла

Разом із літом приходить спека, і на власників кондиціонерів чекають неприємності, пов'язані з вимкненнями світла. Щоб перечекати періоди без електропостачання, українцям варто обзавестися бездротовими вентиляторами — вони допоможуть трохи охолодити приміщення. Окремі моделі можуть ще й зволожувати повітря, розпорошуючи попередньо залиту в контейнер воду. Є навіть вентилятори із сонячною батареєю, які можна заряджати в ясну погоду.

Xiaomi пропонує досить потужну (24 Вт), але при цьому не надто дорогу і сучасну машину Xiaomi Mi Smart Standing Fan Pro. Це повноцінний підлоговий вентилятор діаметром 34 см з чотирма швидкісними режимами, він вмикається і керується за допомогою фірмового застосунку. Вбудована батарея витримує до 33 годин роботи, тому навіть тривалі відключення світла не страшні. В Україні такий портативний вентилятор на акумуляторі можна купити за ціною від 4800 грн.

Презентація бездротового вентилятора Xiaomi Mi Smart Smart Standing Fan Pro

Кишеньковий Wi-Fi роутер при блекаутах

Можна виокремити два основних типи таких пристроїв, які умовно назвемо "мобільні" та "акумуляторні". До мобільних відносяться роутери, що використовують технології CDMA, GSM, HSDPA або об'єднують CDMA + GSM, вони приймають радіосигнали і забезпечують доступ в інтернет, перетворюючи їх на сигнали Wi-Fi. GSM роутери отримують Інтернет від GSM операторів, як правило, для цього в них потрібно вставити підходящу SIM-карту і забезпечити живлення, наприклад, під'єднати до павербанка.

Інструкція, як вибрати мобільний роутер

Акумуляторні ж мають вбудований енергонакопичувач, простіше кажучи батарейку, деякі з них мають WAN-порт, куди можна під'єднати звичайний інтернет-кабель — доступ до інтернету під час вимкнення світла буде за умови, що провайдер подбав про резервне живлення своїх вузлів доступу. Як приклад такого пристрою можна навести Tecno TR118 4G-LTE, він підтримує як SIM-карту, так і WAN-кабелі, а заряду вистачає на 12 годин роботи завдяки батареї 2600 мАг. В Україні такий можна купити за ціною від 1600 гривень.

Кишеньковий Wi-Fi роутер Tecno TR118 Фото: Cкриншот

Однак не обов'язково купувати акумуляторний роутер, якщо вдома вже є звичайний — можна скористатися павербанком або блоком живлення, призначеним спеціально для таких цілей. Marsriva KP1EC має вельми значний запас ємності (16 000 мАг), три роз'єми і стільки ж кабелів для підключення роутерів. Блок живлення не служить посередником: за наявності електропостачання передає енергію безпосередньо з мережі, а в разі перебоїв — підживлює роутер від власного акумулятора, перемикається він між режимами автоматично, тому не доведеться постійно стежити за рівнем заряду. Купити такий прилад можна приблизно за 1400 гривень.

Блок живлення Marsriva KP1EC для роутерів

Bluetooth-колонка під час вимкнення світла

Коли вимикають світло і не працює телевізор, бездротова колонка може стати чудовою розвагою. Підключивши до телефону або ноутбука, можна слухати музику й аудіокниги, попередньо скачані або запущені завдяки мобільному інтернету, для їхнього відтворення підійде швидкість з'єднання набагато нижча, ніж для перегляду фільмів і серіалів.

Яку колонку вибрати?

Деякі колонки мають також радіоприймач, тож служать навіть без підключення до інших пристроїв. Ще одна неочевидна функція Bluetooth-колонки — альтернативне джерело енергії для дому. Якщо під'єднати якийсь гаджет через USB-кабель до відповідного порту, то він заряджатиметься, ніби від павербанка. З огляду на таку можливість, варто брати колонку з функцією зарядки та більшим акумулятором. Іноді виробники поєднують колонку з чимось ще, наприклад, електролампою, годинником чи будильником, такий варіант теж варто розглянути для більшої універсальності.

Огляд найкращих Bluetooth-колонок

Бездротова праска під час вимкнення світла

Часом світло відключають всупереч графіку і в найбільш невідповідний момент, коли потрібно збиратися на роботу або на важливий захід. Щоб одяг завжди був добре випрасуваний, незважаючи на блекаути, варто обзавестися бездротовою праскою. Це корисна річ і при стабільному електропостачанні, оскільки ніхто не ризикує спіткнутися об дріт і перекинути розпечений пристрій, особливо якщо в будинку є діти або тварини. До того ж, прасувати можна будь-де, незалежно від розташування вільної розетки.

Видання Telegraph вважає найкращою бездротовою паровою праскою 2024 року Tefal Freemove Air (FV6520). Перевагами моделі є легкість порівняно з багатьма аналогами (вага — 2,3 кг), функція автоматичного вимкнення і потужність у 2400 Вт. Вона вельми проста у користуванні: під час увімкнення бази зелений індикатор вкаже, що праска нагрілася і готова до роботи, а коли акумулятор розрядиться, то індикатор заблимає червоним і пролунає звуковий сигнал.

Tefal Freemove Air заряджається горизонтально, тому його складніше перекинути й обпектися об підошву. Водночас пристрій не можна поставити на дошку вертикально, потрібно щоразу ставити назад на зарядну платформу, якщо потрібно звільнити руки. Вартість в Україні — від 2700 грн.

Бездротова праска Tefal Freemove Air стане в пригоді в домі під час вимкнення світла Фото: Скриншот

Пилосос з акумулятором при блекаутах

Щоб у будинку було чисто, незважаючи ні на які відключення світла, варто до літа 2024 року обзавестися технікою для прибирання, яка не залежить від електрики в розетках. Якщо лінолеум, плитку, паркет можна підмести віником, то з килимами і ковроліном буде набагато складніше, та й довше. Процес значно прискорить і спростить пилосос з акумулятором, який не тільки можна вмикати в період вимкнення світла, а й не потрібно перемикати з розетки в розетку під час прибирання в різних кімнатах. Водночас, як і з будь-якою бездротовою, доведеться піти на деякі компроміси.

У 2024 році є широкий вибір бездротових пилососів на випадок блекауту Фото: Скриншот

Як вибрати акумуляторний пилосос?

Насамперед варто визначити головний сценарій прибирання, тобто завдання, з якими пилосос повинен справлятися вдома. Одним більше потрібен девайс для очищення товстих килимів, іншим — для збору шерсті домашніх тварин, третім — щоб дотягнутися до важких місць. Також варто оцінити площу, яку потрібно пропилососити, адже якщо вона велика, то варто вибрати пилосос із тривалою роботою без підзарядки, а також із великим контейнером для сміття.

Який акумуляторний пилосос найкращий у 2024 році?

Кожному своє, але якщо потрібен максимально універсальний ручний пилосос для дому, то видання New York Times хвалить Dyson V12 Detect Slim, в Україні його можна придбати приблизно за 23 000 гривень. Ним легко очищати підлогу, меблі, сходи, навіть полиці, стіни та стелі. Модель не поступається дорожчим пилососам за потужністю всмоктування, повітряним потоком і очищенням, має в комплекті кілька насадок, включно зі щіткою з електроприводом для шерсті тварин. Вона витримує 45 хвилин безперервного прибирання, довше, ніж багато конкурентів, але й заряджається досить довго — 4 години.

V12 Detect Slim отримав високотехнологічні функції, наприклад, датчик, що автоматично регулює всмоктування, лазерне підсвічування для пошуку пилу в темних місцях, а також РК-екран зі зворотним відліком заряду батареї та іншою інформацією. При цьому він працює досить тихо.

Найбільшим недоліком V12 Detect Slim є його крихітний контейнер для сміття, який вимагає частого спорожнення, хоча це і зробило пилосос компактнішим. Власникам також доведеться перемикатися між двома різними щітками для чищення килима або голої підлоги.

Бездротовий проектор

Проектор із вбудованим акумулятором стане хорошою альтернативою для любителів подивитися телевізор або домашній кінотеатр. Далеко не всі моделі працюють без підключення до мережі, але оглядачі сайту Tech Radar радять хороший бюджетний варіант — Anker Nebula Solar за 24 000 гривень. При своїх компактних розмірах модель виводить на стіну або інший екран вельми хорошу картинку. Однак експерти відзначили досить низьку яскравість (400 люмен), через це деталі буде складно розгледіти за яскравого освітлення, а темні сцени стануть навіть в ідеальних умовах перегляду.

Головна перевага — автономність. Одного заряду батареї вистачить приблизно на три години роботи, а порт живлення USB-C дає змогу підзарядити її від павербанка, ноутбука чи іншого пристрою. В Anker Nebula Solar є вбудований динамік, який також може грати роль Bluetooth-колонки, тобто покупці отримують два гаджети в одному не за всі гроші світу.

Огляд проектора Anker Nebula Solar

Павербанк

Павербанк (від англійського power bank) — це зовнішній накопичувач електроенергії, по суті, переносний акумулятор, який можна без зусиль узяти з собою куди-завгодно, хоч у сусідню кімнату, хоч в іншу країну, та альтернативне джерело енергії під час блекаутів. На випадок відключень світла варто обзавестися максимально універсальною моделлю, здатною одночасно живити кілька пристроїв, зокрема ноутбуки. Для цього потрібно звернути увагу на кілька основних характеристик: ємність, потужність, кількість і тип роз'ємів.

Раніше Фокус уже склав докладну інструкцію, як вибрати павербанк на випадок відключень світла. Крім того, зовнішнім акумулятором потрібно ще й правильно користуватися.

Павербанк під час вимкнення світла дає змогу зарядити гаджети Фото: Скриншот

Зарядна станція

Остання за порядком, але не за значимістю. Хороша портативна зарядна станція під час вимкнення світла може на кілька годин забезпечити енергією майже все домогосподарство, включно з побутовою технікою, як-от чайник або навіть холодильник.

Як вибрати зарядну станцію?

Потрібно вибрати найважливішу техніку, яку потрібно живити на час відключень світла, а потім підрахувати їхню загальну потужність і підібрати зарядну станцію з не меншим, а краще — більшим показником. Потім важливо зрозуміти, як довго має працювати джерело енергії (зараз світло в Україні відключають у середньому на 4 години), розрахувати енергоспоживання всіх приладів і необхідну ємність акумулятора. Потрібно розуміти, що деяка техніка споживає електрику не постійно, адже вмикається всього на кілька хвилин, наприклад, чайник або холодильник. Також варто перевірити наявність усіх необхідних портів і роз'ємів. Ще один важливий момент: скільки заряджається портативна станція.

Зарядна станція EcoFlow RIVER 2 Max корисна під час вимкнення світла Фото: Скриншот

Якщо світло відключають лише на 4 години, то більшості споживачів підійде EcoFlow RIVER 2 Max ємністю 512 Вт/год і номінальною потужністю 500 Вт. Таких характеристик достатньо, щоб майже ні в чому собі не відмовляти: заряджати телефони, ноутбуки, кілька разів нагріти чайник, підключити інші необхідні побутові прилади.

Чи можна використовувати зарядну станцію як безперебійник?

Небажано, адже під час увімкнення-вимкнення електропостачання часто відбуваються стрибки напруги, що згубно впливають на електроприлади. Однак є зарядні станції, які передбачені для використання в якості безперебійного джерела живлення — важливо уточнити цей момент у виробника.

Правила експлуатації зарядних станцій Ecoflow

Чим відрізняється повербанк від зарядної станції?

Насамперед, розміром, ємністю і потужністю. По суті своїй, зарядна станція — це прилад, в основі якого лежить великий акумулятор, укладений в корпус з великою кількістю різних роз'ємів. На відміну від павербанка, в ній може бути одна або кілька розеток і роз'єм для постійної зарядки низьким струмом, так званий "прикурювач" для автомобільних зарядок. Завдяки цьому до неї можна підключити "ненажерливі" пристрої, які не потягне жоден павербанк.

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