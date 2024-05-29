"Найважчий місяць попереду": в "Укренерго" попередили українців про складне літо

Липень стане місяцем-репетицією напередодні опалювального сезону 2024–2025, адже росіяни масованими обстрілами критично пошкодили енергосистему України.

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В "Укренерго" літо 2024 року назвали генеральною репетицією до зими 24/25. Адже зберігатиметься дефіцит енергопостачання та настане похолодання. І найважчим місяцем стане липень. Про це розказав начальник департаменту балансової надійності НЕК "Укренерго" Роман Грабчак, пише NV.

За його словами, потрібно вимагати від місцевої влади заживлення циркуляційних насосів і проведення інших заходів, спрямованих на підтримку опалення в багатоквартирних будинках та інших будівлях.

Грабчак зазначив, що Україна вже пройшла сезонний мінімум споживання електроенергії й надалі споживання електроенергії зростатиме.

Що сприятиме подальшому збільшенню споживання електроенергії

чинник сезонності (використання кондиціонерів у спекотні дні);

сезонне падіння доступності водних ресурсів для ГЕС;

зупинка енергоблоків АЕС на планові ремонти та обслуговування, щоб вони безпечно працювали взимку;

зупинка ТЕЦ на літній період, тому що вони не можуть генерувати електроенергію без підігріву теплоносія, який не потрібен у теплу пору року.

"Найважчим місяцем вважаємо липень", — констатував Грабчак. Щодо теми розподіленої генерації, то Грабчак переконаний, що далеко не все обладнання, яке може автономно генерувати електроенергію, слід віднести до цієї категорії.

Газопоршневі станції, когенераційні установки тощо мають бути постійно під'єднані до мережі, щоб диспетчери "Укренерго" могли враховувати їх під час балансування системи.

Грабчак зазначив, що розподілена генерація набагато дорожча, що в довгостроковій перспективі може вплинути на конкурентоспроможність української продукції. Імпорт електроенергії також має нюанс — існують обмеження з боку контрагентів: країн східної Європи.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що українцям слід звикнути до думки, що аварійні відключення триватимуть щонайменше два роки, адже внаслідок масованих обстрілів ЗС РФ енергосистема втратила 8 ГВт генерувальних потужностей, зокрема маневрову генерацію, необхідну для балансування системи. А відновлення пошкоджених об'єктів потребує багато часу та коштів.

А для споживачів, які впродовж місяця споживають понад 100 кВт електроенергії, запровадять нові тарифи на світло: приблизно 4,80 грн за кіловат-годину.