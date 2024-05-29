"Самый тяжелый месяц впереди": в "Укрэнерго" предупредили украинцев о сложном лете

Июль станет месяцем-репетицией накануне отопительного сезона 2024–2025, ведь россияне массированными обстрелами критически повредили энергосистему Украины.

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В "Укрэнерго" лето 2024 года назвали генеральной репетицией к зиме 24/25. Ведь будет сохраняться дефицит энергоснабжения и наступит похолодание. И самым тяжелым месяцем станет июль. Об этом рассказал начальник департамента балансовой надежности НЭК "Укрэнерго" Роман Грабчак, пишет NV.

По его словам, нужно требовать от местных властей запитки циркуляционных насосов и проведения других мероприятий, направленных на поддержание отопления в многоквартирных домах и других зданиях.

Грабчак отметил, что Украина уже прошла сезонный минимум потребления электроэнергии и в дальнейшем потребление электроэнергии будет расти.

Что будет способствовать дальнейшему увеличению потребления электроэнергии

фактор сезонности (использование кондиционеров в жаркие дни);

сезонное падение доступности водных ресурсов для ГЭС;

остановка энергоблоков АЭС на плановые ремонты и обслуживание, чтобы они безопасно работали зимой;

остановка ТЭЦ на летний период, потому что они не могут генерировать электроэнергию без подогрева теплоносителя, который не нужен в теплое время года.

"Самым тяжелым месяцем считаем июль", — констатировал Грабчак. Что касается темы распределенной генерации, то Грабчак убежден, что далеко не все оборудование, которое может автономно генерировать электроэнергию, следует отнести к этой категории.

Газопоршневые станции, когенерационные установки и т.д. должны быть постоянно подключены к сети, чтобы диспетчеры "Укрэнерго" могли учитывать их при балансировке системы.

Грабчак отметил, что распределенная генерация намного дороже, что в долгосрочной перспективе может повлиять на конкурентоспособность украинской продукции. Импорт электроэнергии также имеет нюанс — существуют ограничения со стороны контрагентов: стран восточной Европы.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что украинцам следует привыкнуть к мысли, что аварийные отключения будут продолжаться минимум два года, ведь в результате массированных обстрелов ВС РФ энергосистема потеряла 8 ГВт генерирующих мощностей, в том числе маневровую генерацию, необходимую для балансировки системы. А восстановление поврежденных объектов требует много времени и средств.

А для потребителей, которые в течение месяца потребляют более 100 кВт электроэнергии, введут новые тарифы на свет: примерно 4,80 грн за киловатт-час.