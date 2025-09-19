Як вибрати портативну зарядну станцію для квартири: потужність, ємність та інші параметри

Перед похолоданням на тлі попереджень про ймовірні вимкнення електроенергії у 2025 році українцям варто замислитися про купівлю зарядної станції для резервного живлення квартири або будинку.

Related video

Портативна електростанція забезпечить запасом енергії, який можна переносити з кімнати в кімнату і навіть брати в поїздки, але невідповідна модель призведе тільки до розчарування і втрати коштів. Фокус з'ясував, як правильно вибрати зарядну станцію для квартири.

Як працюють портативні електростанції

Портативна зарядна станція — це автономне джерело живлення у вигляді пристрою з кількома акумуляторними блоками, укладеними в захисний корпус з інформаційним дисплеєм. Вони також мають різні виходи для підключення техніки, наприклад, розетки змінного струму, порти USB-C або USB-A, порти DV 12 В. Багато моделей мають і додаткові функції, такі як підсвічування.

Акумулятори електростанцій можна зарядити від будь-якої розетки вдома або скористатися прикурювачем автомобіля. Багато з нових моделей можуть повністю перезарядитися за 1-2 години. До деяких зарядних станцій можна під'єднати сонячні панелі, щоб економити гроші і потроху накопичувати енергію безкоштовно. Коли світло вимикають надовго, це допоможе знизити витрату заряду або ж зарядити смартфон.

Вибираючи, яку зарядну станцію купити для квартири, потрібно врахувати три найважливіші параметри: ємність, потужність і підключення. Варто звертати увагу і на бренд, найвідоміші виробники сьогодні: EcoFlow, Bluetti, Jackery, Anker, Energizer, Hyundai.

Що таке "ємність зарядної станції"

Ємність позначає, який обсяг накопиченої електроенергії здатна зберігати станція. Вона зазвичай вказується у ват-годинах (Вт*год). Що більша ємність, то краще, тому що енергії підключеним пристроям вистачить надовше. Недорогі зарядні станції з ємністю 256 Вт*годин користувалися великою популярністю у 2022-2023 роках, оскільки не всі українці могли дозволити собі дорожчі моделі. Їх вистачить, щоб зарядити смартфон, планшет, економічний ноутбук, забезпечити освітлення на кілька годин.

Правильно підібрана зарядна станція врятує під час вимкнення світла Фото: Getty Images

Розрахунок ємності зарядної станції

Щоб живити малопотужні пристрої протягом 4-8 годин, знадобиться станція з ємністю близько 600-1000 Вт*годин. Для живлення більш ненажерливої техніки, такої як холодильник, знадобиться дорожча модель з ємністю 1500-5000 Вт*год. Ємність 2000 Вт*годин дає змогу живити всю квартиру (в розумних межах) і живити найнеобхідніші прилади до 8 годин. Станції з ємністю 3600 Вт*годин і більше іноді навіть дають змогу користуватися електроенергією цілу добу.

Щоб зрозуміти, як довго батарея зможе підтримувати роботу приладу, потрібно з'ясувати споживання останнього. Деякі види техніки, такі як чайник чи мікрохвильовка, не споживають енергію постійно, а лише на короткий проміжок часу. Потрібно лише пікові навантаження на станцію, коли такі прилади працюватимуть. Потім потрібно врахувати, на який період може знадобитися резервне живлення. Раніше за графіками електропостачання найчастіше відключали на 4-6 годин.

Потужність зарядної станції: яку техніку підключати

Вихідна потужність зарядної станції вказується у ватах (Вт) і означає максимальну кількість енергії, яку пристрій може віддавати підключеній до нього техніці. Для підзарядки ноутбука, смартфона або планшета достатньо буде потужності від 100 до 200 Вт. Великогабаритній побутовій техніці, такій як хлібопічка або холодильник, потрібна потужність від 500 Вт і більше. Зарядна станція для квартири на 3 кВт дасть змогу одночасно живити кілька потужних приладів. Перед покупкою потрібно розрахувати, якої потужності потрібна зарядна станція.

Як розрахувати потужність зарядної станції?

Щоб вибрати зарядну станцію, потрібно з'ясувати і скласти загальну потужність усіх пристроїв, які потрібно одночасно запускати, а також не забути про споживання. Anker 521 PowerHouse з потужністю 200 Вт без зусиль зарядить ноутбук, дасть змогу ввімкнути роутер.

Зарядна станція Ecoflow Delta 2 живить різні пристрої у квартирі Фото: Cкриншот

Ecoflow Delta 2 з ємністю 1 КВт*год і потужністю 1,8 КВт може живити такі вибагливі прилади, як чайник і мікрохвильовка, але тільки по черзі. Якщо потрібно більше автономності, то підійде Ecoflow Delta 2 Max з ємністю від 2048 Вт*год і потужністю до 3000 Вт — вона дає змогу українським сім'ям близько 8 годин комфортно жити у звичному режимі, використовуючи телевізор, холодильник, ноутбук, чайник і 99% усіх типів побутових приладів.

Власникам зарядної станції Jackery Explorer 500EU з номінальною потужністю 500 Вт і піковою 1000 Вт не слід під'єднувати до неї мікрохвильовку або чайник потужністю 600-800 Вт, навіть якщо вони працюватимуть. Це може призвести до перевантаження і виходу з ладу, тому розрахунок потужності зарядної станції дуже важливий.

Виходи зарядної станції: які потрібні

Наявність різних портів - теж важливий критерій, оскільки вони дають можливість приєднувати до зарядної станції найрізноманітніші гаджети. У всіх сучасних моделей є такі порти: USB-A, USB-C, розетки змінного (AC) і постійного струму (DC), автомобільні прикурювачі. Деякі пристрої підтримують функцію бездротової зарядки, що дуже зручно.

Зарядні станції з сонячними панелями

Зарядна станція Anker C300 підтримує сонячні панелі Фото: howtogeek.com

Можливість зарядити станцію від сонячних батарей і панелей говорить про універсальність і переваги пристрою. Якщо світло зникло надовго, фотоелементи можуть прийти на допомогу і наситити зарядку. Деякі моделі мають у комплекті поставки одну-дві сонячні панелі.

BLUETTI PowerOak EB150 з ємністю 1500 Вт*год і номінальною потужністю 1000 Вт дає змогу під'єднати сонячну панель, від якої станція може повністю зарядитися всього за 4 години.

Інші характеристики

Деякі параметри не впливають на продуктивність зарядної станції, але підвищують функціональність або комфорт. Наприклад, великі акумулятори складно переміщати, тому краще вибрати модель зі зручною ручкою і коліщатками. Керувати і моніторити стан набагато зручніше за допомогою мобільного додатку, з гарним та інформативним дисплеєм простіше відстежувати стан заряду в квартирі, а захист від перевантажень і короткого замикання підвищує безпеку і знижує ризик надзвичайних подій. Зарядна станція з функцією ДБЖ (джерела безперебійного живлення) допоможе власникам комп'ютерів.

Раніше писали, як безпечно підключити квартиру до зарядної станції. Українці часто використовують кабелі з двома вилками, але це дуже небезпечно.

Повідомляли також, що сонячні панелі виводять з ладу зарядні станції. Дуже важливо враховувати пікову потужність.