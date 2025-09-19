Как выбрать портативную зарядную станцию для квартиры: мощность, емкость и другие параметры

Перед похолоданием на фоне предупреждений о возможных отключениях электроэнергии в 2025 году украинцам стоит задуматься о покупке зарядной станции для резервного питания квартиры или дома.

Портативная электростанция обеспечит запасом энергии, который можно переносить из комнаты в комнату и даже брать в поездки, но неподходящая модель приведет только к разочарованию и потере средств. Фокус выяснил, как правильно выбрать зарядную станцию для квартиры.

Как работают портативные электростанции

Портативная зарядная станция — это автономный источник питания в виде устройства с несколькими аккумуляторными блоками, заключенными в защитный корпус с информационным дисплеем. Они также имеют различные выходы для подключения техники, например, розетки переменного тока, порты USB-C или USB-A, порты DV 12 В. Многие модели имеют и дополнительные функции, такие как подсветка.

Аккумуляторы электростанций можно зарядить от любой розетки дома или воспользоваться прикуривателем автомобиля. Многие из новых моделей могут полностью перезарядиться за 1-2 часа. К некоторым зарядным станциям можно подключить солнечные панели, чтобы экономить деньги и понемногу накапливать энергию бесплатно. Когда свет отключают надолго, это поможет снизить расход заряда или же зарядить смартфон.

Выбирая, какую зарядную станцию купить для квартиры, нужно учесть три самых важных параметра: емкость, мощность и подключения. Стоит обращать внимание и на бренд, самые известные производители сегодня: EcoFlow, Bluetti, Jackery, Anker, Energizer, Hyundai.

Что такое "емкость зарядной станции"

Емкость обозначает, какой объем накопленной электроэнергии способна хранить станция. Она обычно указывается в ватт-часах (Вт*ч). Чем больше емкость, тем лучше, потому что энергии подключенным устройствам хватит подольше. Недорогие зарядные станции с емкостью 256 Вт*часов пользовались большой популярностью в 2022-2023 годах, поскольку не все украинцы могли позволить себе более дорогие модели. Их хватит, чтобы зарядить смартфон, планшет, экономичный ноутбук, обеспечить освещение на несколько часов.

Правильно подобранная зарядная станция спасет при отключении света Фото: Getty Images

Расчет емкости зарядной станции

Чтобы питать маломощные устройства в течение 4-8 часов, понадобится станция с емкостью около 600-1000 Вт*часов. Для питания более прожорливой техники, такой как холодильник, понадобится более дорогая модель с емкостью 1500-5000 Вт*ч. Емкость 2000 Вт*часов позволяет запитать всю квартиру (в разумных пределах) и питать самые необходимые приборы до 8 часов. Станции с емкостью 3600 Вт*часов и более иногда даже позволяют пользоваться электроэнергией целые сутки.

Чтобы понять, как долго батарея сможет поддерживать работу прибора, нужно выяснить потребление последнего. Некоторые виды техники, такие как чайник или микроволновка, не потребляют энергию постоянно, а лишь на короткий промежуток времени. Нужно лишь пиковые нагрузки на станцию, когда такие приборы будут работать. Затем нужно учесть, какой период может потребоваться резервное питание. Раньше по графикам электроснабжение чаще всего отключали на 4-6 часов.

Мощность зарядной станции: какую технику подключать

Выходная мощность зарядной станции указывается в ваттах (Вт) и означает максимальное количество энергии устройство может отдавать подключенной к нему технике. Для подзарядки ноутбука, смартфона или планшета достаточно будет мощности от 100 до 200 Вт. Крупногабаритной бытовой технике, такой как хлебопечка или холодильник, нужна мощность от 500 Вт и больше. Зарядная станция для квартиры на 3 кВт позволит одновременно питать несколько мощных приборов. Перед покупкой нужно рассчитать, какой мощности нужна зарядная станция.

Как рассчитать мощность зарядной станции?

Чтобы выбрать зарядную станцию, нужно выяснить и сложить общую мощность всех устройств, которые нужно одновременно запускать, а также не забыть про потребление. Anker 521 PowerHouse с мощностью 200 Вт без труда зарядит ноутбук, позволит включить роутер.

Зарядная станция Ecoflow Delta 2 питает разные устройства в квартире Фото: Cкриншот

Ecoflow Delta 2 с емкостью 1 КВт*ч и мощностью 1,8 КВт может питать такие требовательные приборы, как чайник и микроволновка, но только по очереди. Если нужно больше автономности, то подойдет Ecoflow Delta 2 Max с емкостью от 2048 Вт*ч и мощностью до 3000 Вт — она позволяет украинским семьям около 8 часов комфортно жить в привычном режиме, используя телевизор, холодильник, ноутбук, чайник и 99% всех типов бытовых приборов.

Владельцам зарядной станции Jackery Explorer 500EU с номинальной мощностью 500 Вт и пиковой 1000 Вт не следует подключать к ней микроволновку или чайник мощностью 600-800 Вт, даже если они будут работать. Это может привести к перегрузке и выходу из строя, поэтому расчет мощности зарядной станции очень важен.

Выходы зарядной станции: какие нужны

Наличие различных портов — тоже важный критерий, так как они дают возможность подсоединять к зарядной станции самые разные гаджеты. У всех современных моделей есть следующие порты: USB-A, USB-C, розетки переменного (AC) и постоянного тока (DC), автомобильные прикуриватели. Некоторые устройства поддерживают функцию беспроводной зарядки, что весьма удобно.

Зарядные станции с солнечными панелями

Зарядная станция Anker C300 поддерживает cолнечные панели Фото: howtogeek.com

Возможность зарядить станцию от солнечных батарей и панелей говорит об универсальности и преимуществах устройства. Если свет пропал надолго, фотоэлементы могут прийти на помощь и напитать зарядку. Некоторые модели имеют в комплекте поставки одну-две солнечные панели.

BLUETTI PowerOak EB150 с емкостью 1500 Вт*ч и номинальная мощность 1000 Вт позволяет подключить солнечную панель, от которой станция может полностью зарядиться всего за 4 часа.

Другие характеристики

Некоторые параметры не влияют на производительность зарядной станции, но повышают функциональность или комфорт. Например, большие аккумуляторы сложно перемещать, поэтому лучше выбрать модель с удобной ручкой и колесиками. Управлять и мониторить состояние гораздо удобнее при помощи мобильного приложения, с хорошим и информативным дисплеем проще отслеживать состояние заряда в квартире, а защита от перегрузок и короткого замыкания повышает безопасность и снижает риск чрезвычайных происшествий. Зарядная станция с функцией ИБЖ (источника бесперебойного питания) поможет владельцам компьютеров.

