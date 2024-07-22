Зарядная станция на случай отключений света: на что обратить внимание при покупке (видео)

Емкость, мощность, количество и разнообразие портов, дополнительный функционал — все это стоит учитывать прежде, чем выбрать и купить зарядное устройства для дома.

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Многие граждане Украины хотят купить зарядные станции, чтобы комфортно работать и отдыхать во время веерных отключений электроэнергии. Издание Novyny.Pro опубликовало несколько советов о том, какием критериям должна соответствовать такая техника.

Что такое "емкость зарядной станции"

Емкость — важнейший показатель любой зарядки. Она обозначается в ватт-часах (Вт*ч) и указывает на то, какой объем накопленной электроэнергии способна хранить станция. Чем больше емкость, тем лучше, потому что это дает пользователю возможность питать крупную и/или энергоемкую бытовую технику и электронику, например, холодильник, микроволновку, кондиционер, стиральную машину, компьютер, роутер и пр. Оптимальной будет емкость от 300 Вт*ч и выше.

Мощность зарядной станции: какую технику подключать

Мощность выхода указывается в ваттах (Вт). Этот показатель говорит о том, какое количество энергии устройство может отдавать подключенной к нему технике. Так, чтобы напитать ноутбук, смартфон, планшет достаточно будет мощности от 100 до 200 Вт. Крупногабаритной бытовой технике нужна иная мощность — 500 Вт и больше.

Какие разъемы должны быть у зарядной станции

Наличие различных портов — тоже важный критерий, так как они дают возможность подсоединять к зарядной станции самые разные гаджеты. У всех современных моделей есть следующие порты: USB-A, USB-C, розетки переменного (AC) и постоянного тока (DC), автомобильные прикуриватели. Некоторые устройства поддерживают функцию беспроводной зарядки, что весьма удобно.

Зарядные станции с солнечными панелями

Возможность зарядить станцию от солнечных батарей и панелей говорит об универсальности и преимуществах устройства. Если свет пропал надолго, фотоэлементы могут прийти на помощь и напитать зарядку. Некоторые модели имеют в комплекте поставки одну-две солнечные панели.

Зарядная станция с солнечной панелью Фото: Flashfish

Другие важные характеристики зарядных станций

Габариты зарядных устройств и их вес тоже нужно учитывать: чем больше аккумуляторов, тем тяжелее и больше станция.

Бонусом будут и различные функции и аксессуары вроде встроенного фонарика, приложения для дистанционного управления устройством, информационного экрана, защиты от перегрузок и короткого замыкания, беспроводной зарядки, рукояти для переноски, чехла и пр.

Не лишним будет узнать мнение других пользователей о том или ином производителе, о качестве работы определенной модели. Многие потребители оставляют отзывы в комментариях на онлайн-маркетплейсах. Хорошо зарекомендовали себя такие компании, как EcoFlow, Bluetti, Choetech, Jackery, Anker.

Также стоит помнить, что на стоимость зарядных станций влияют емкость, мощность, наличие дополнительных функций. Чем эти показатели выше и разнообразнее, тем дороже будет стоить устройство.

Ранее мы сообщали о трех мощных зарядных станциях для бытовой техники. В список попали модели Bluetti PowerOak AC200P, Anker PowerHouse 757, CHOETECH BS006 емкостью от 2016 до 2048 кВт*ч и мощностью от 2000 до 2400 Вт.