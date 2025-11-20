Ціни злітають до небес: на скільки подорожчали павербанки та зарядні станції в Україні

Через удари ЗС РФ по енергетичній інфраструктурі Україна переживає нову хвилю відключень світла, внаслідок чого стрімко зріс попит на павербанки зарядні станції.

Ціни на павербанки та зарядні станції в Україні значно зросли. Ба більше, через загрозу нових ударів по енергетиці експерти прогнозують подальше дорожчання пристроїв для автономного живлення. Про це пише "РБК-Україна".

"Поточний сезон показав безпрецедентне зростання попиту на техніку для енергонезалежності. Зарядні станції та павербанки стали одними з головних товарів цієї осені", — констатував комерційний директор мережі магазинів електроніки "Фокстрот" В’ячеслав Склонний.

Своєю чергою представники мережі магазинів побутової техніки та електроніки COMFY повідомили про зростання попиту на зарядні станції зріс у понад 4 рази, а на павербанки – майже втричі.

Ціни на павербанки

В’ячеслав Склонний зазначив, що з початку жовтня деякі моделі павербанків стали майже вдвчі дорожими. За його словами, у 2025 році ці гаджети користуються ще більшою популярністю серед українців, ніж у 2023–2024 роках.

За даними видання, найпопулярніша модель Hoco DB81A Apollo ємністю 50 тисяч мА-год на початку жовтня можна було купити за 1 565 гривень. Станом на другу половину листопада цей павербанк коштує близько 2670 гривень, що більш ніж на 70% дорожче.

Тим часом другий за популярністю в Україні павербанк Hoco DB03 Max Centurion ємністю 100 тисяч мА-год подорожчав більш ніж на 67%. З жовтня по листопад його ціна зросла від близько 2 665 до 4 465 гривень.

Трійку найпопулярніших павербанків замикає Baseus PPLG-A01 ємністю 30 тисяч мА-год, який подорожчав на 14%. Наразі дана модель коштує близько 3 320 гривень, тоді як у жовті його можна було придбати за 2 905 гривень.

Ціни на зарядні станції

Зарядні станції подорожчали не настільки сильно, як павербанки, однак подекуди скачок цін відчутний. В порівнянні з попередніми роками інтерес українців змістився в сторону більш потужних моделей від тисячі ват-годин і вище.

Так, найпопулярнішою зарядною станцією наразі є Hotline є EcoFlow DELTA 2 ємністю 1 024 ват-годин і вихідною потужністю 1 800 ват. З початку жовтня вартість цієї моделі зросла на 3% — з 33 200 до 34 420 гривень.

Важливо

Друга за популярністю EcoFlow DELTA 2 Max ємністю 2 048 ват-годин та потужністю 2 400 ват сьогодні коштує близько 63 525 гривень, що на 11% дорожче, ніж в жовтні, коли її вартість становила в середньому 56 870 гривень.

На третьому місці опинилась зарядна станція Fossibot F2400 ємністю 2 048 ват-годин та потужність 2 400 ват. Ця модель подорожчала на 21%. Якщо в жовтні вона продавалась за ціною близько середньому 35 035 гривень, то сьогодні за неї доведеться віддати 42 710 гривень.

Подальше зростання цін

Ритейлери припускають, що ціни на павербанки та зарядні станції в Україні продовжать зростати до кінця року. За словами комерційного директора мережі "Фокстрот", деякі постачальники вже вичерпали свої запаси на європейських складах, тому краще не зволікати з покупкою.

"Зараз на ринку зберігається ризик локального дефіциту через високий попит і затримки постачання. Більшість нових надходжень зарядних станцій може бути в Україні не раніше середини січня ", — наголосив В’ячеслав Склонний.

Нагадаємо, експерти розповіли, як правильно вибрати портативну зарядну станцію для квартири.

Фокус також зібрав п'ять моделей зарядних станцій, які добре себе зарекомендували на ринку України