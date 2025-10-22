На випадок зимових блекаутів: які зарядні станції для гаджетів купити в Україні (фото)

Напередодні зими питання автономного енергопостачання знову актуальне. Портативні електростанції — це надійне рішення, щоб живити побутові прилади і залишатися на зв'язку під час відключень світла.

Фокус зібрав п'ять найкращих моделей, які добре себе зарекомендували на ринку України і можуть стати незамінними під час блекаутів.

BLUETTI AC180P

Це збалансоване рішення для квартири або будинку, яке називають золотою серединою за співвідношенням ціни та характеристик. Станція здатна живити не тільки мобільні гаджети, а й велику побутову техніку. Як зазначають користувачі, її потужності вистачає для одночасної роботи холодильника, морозильної камери, двоконтурного котла та освітлення протягом 6-7 годин.

Зарядна станція BLUETTI AC180P Фото: comfy.ua

Номінальна потужність 1800 Вт (з піковою до 2700 Вт) дає змогу під'єднувати навіть такі енергоємні прилади, як чайник і мікрохвильовка. Станція оснащена надійним і довговічним акумулятором типу LiFePO4, розрахованим на 3500+ циклів. Завдяки технології турбозарядки, вона заповнює енергію з 0 до 80% всього за 45 хвилин. Керувати нею можна дистанційно через мобільний додаток.

Ємність: 1440 Вт-год

1440 Вт-год Потужність: 1800 Вт

1800 Вт Вага: 17 кг

17 кг Ціна в Україні: 39 999 грн

EcoFlow RIVER 2 Pro

Гідний варіант для живлення персональної електроніки та невеликих побутових приладів. Головна фішка RIVER 2 Pro — рекордно швидка зарядка з технологією X-Stream: від 0 до 100% всього за 60 хвилин. При вазі в 7,8 кг станція залишається досить портативною для поїздок.

Зарядна станція EcoFlow River 2 Pro Фото: rozetka.ua

Потужності в 800 Вт (у піку — до 1600 Вт) достатньо для живлення ноутбуків, роутерів, телевізорів та іншої техніки. Як зазначає одна з користувачок, за дві години роботи ноутбука станція витратила всього 15% заряду. Пристрій також може працювати в режимі джерела безперебійного живлення (ДБЖ) з часом перемикання менше 30 мс, що захистить ваш комп'ютер від раптового вимкнення світла. Керувати всіма функціями можна віддалено через Wi-Fi або Bluetooth.

Ємність: 768 Вт-год

768 Вт-год Потужність: 800 Вт

800 Вт Вага: 7,8 кг

7,8 кг Ціна в Україні: 25 149 грн

Oukitel P2001E Plus

Перевірена часом модель для тих, кому потрібно живити відразу кілька енергоємних приладів. З номінальною потужністю 2400 Вт і ємністю 2048 Вт-год станція легко справляється з такою технікою, як пральна машина, кавомашина або просунутий ПК.

Зарядна станція Oukitel P2001E Plus Фото: rozetka.ua

Незважаючи на високу потужність, пристрій працює досить тихо (до 50 дБ). Як і інші сучасні моделі, P2001E Plus може виконувати функцію ДБЖ з дуже швидким часом перемикання (менше 10 мс). Користувачі відзначають, що за свою ціну це один із найкращих варіантів на ринку для забезпечення енергією майже всього будинку. З мінусів — велика вага (22 кг) і відсутність можливості розширення ємності.

Ємність: 2048 Вт-год

2048 Вт-год Потужність: 2400 Вт

2400 Вт Вага: 22 кг

22 кг Ціна в Україні: 44 999 грн

BLUETTI Elite 30 V2

Якщо вам потрібна максимальна портативність, то Elite 30 V2 — ідеальний вибір. За вагу всього 4,3 кг цю станцію у відгуках називають "електрорюкзаком". Вона призначена для підтримки роботи найнеобхіднішого: ноутбука, роутера, освітлення і зарядки телефонів.

Зарядна станція Bluetti Elite 30 V2 Фото: rozetka.ua

Незважаючи на компактність, станція має потужність 600 Вт (з піковим показником до 1500 Вт), що дає змогу під'єднувати навіть фен або кавоварку. Одна з головних переваг — порт USB-C на 140 Вт, здатний швидко заряджати навіть MacBook Pro. Пристрій працює майже безшумно (до 30 дБ) і також може виступати як безперебійник.

Ємність: 288 Вт-год

288 Вт-год Потужність: 600 Вт

600 Вт Вага: 4,3 кг

4,3 кг Ціна в Україні: 12 999 грн

EcoFlow DELTA Pro

Безкомпромісний центр домашнього енергопостачання. DELTA Pro — це не просто зарядна станція, а ціла екосистема, яку можна розширювати додатковими батареями, сонячними панелями і навіть інтегрувати в домашню електромережу. У базовій версії її ємності вистачає, щоб живити двокамерний холодильник до 14 годин, зазначає один із власників.

Зарядна станція EcoFlow DELTA Pro Фото: rozetka.ua

З номінальною потужністю 3600 Вт (і до 7200 Вт при об'єднанні двох пристроїв) DELTA Pro може живити практично будь-яку побутову техніку, включно з кондиціонерами та сушильними машинами. Таким чином забезпечується повноцінне резервне живлення навіть приватного будинку. Незважаючи на вагу в 45 кг, станцію легко переміщати завдяки коліщаткам і висувній ручці.

Ємність: 3600 Вт-год (розширюється аж до 25 кВт-год)

3600 Вт-год (розширюється аж до 25 кВт-год) Потужність: 3600 Вт

3600 Вт Вага: 45 кг

45 кг Ціна в Україні: 97 999 грн

