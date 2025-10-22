На случай зимних блэкаутов: какие зарядные станции для гаджетов купить в Украине (фото)

В преддверии зимы вопрос автономного энергоснабжения вновь актуален. Портативные электростанции — это надежное решение, чтобы питать бытовые приборы и оставаться на связи во время отключений света.

Фокус собрал пять лучших моделей, которые хорошо себя зарекомендовали на рынке Украины и могут стать незаменимыми во время блэкаутов.

BLUETTI AC180P

Это сбалансированное решение для квартиры или дома, которое называют золотой серединой по соотношению цены и характеристик. Станция способна питать не только мобильные гаджеты, но и крупную бытовую технику. Как отмечают пользователи, ее мощности хватает для одновременной работы холодильника, морозильной камеры, двухконтурного котла и освещения в течение 6-7 часов.

Зарядная станция BLUETTI AC180P Фото: comfy.ua

Номинальная мощность в 1800 Вт (с пиковой до 2700 Вт) позволяет подключать даже такие энергоемкие приборы, как чайник и микроволновка. Станция оснащена надежным и долговечным аккумулятором типа LiFePO4, рассчитанным на 3500+ циклов. Благодаря технологии турбозарядки, она восполняет энергию с 0 до 80% всего за 45 минут. Управлять ей можно дистанционно через мобильное приложение.

Емкость: 1440 Вт·ч

1440 Вт·ч Мощность: 1800 Вт

1800 Вт Вес: 17 кг

17 кг Цена в Украине: 39 999 грн

EcoFlow RIVER 2 Pro

Достойный вариант для питания персональной электроники и небольших бытовых приборов. Главная фишка RIVER 2 Pro — рекордно быстрая зарядка с технологией X-Stream: от 0 до 100% всего за 60 минут. При весе в 7,8 кг станция остается достаточно портативной для поездок.

Зарядная станция EcoFlow River 2 Pro Фото: rozetka.ua

Мощности в 800 Вт (в пике — до 1600 Вт) достаточно для питания ноутбуков, роутеров, телевизоров и прочей техники. Как отмечает одна из пользовательниц, за два часа работы ноутбука станция потратила всего 15% заряда. Устройство также может работать в режиме источника бесперебойного питания (ИБП) с временем переключения менее 30 мс, что защитит ваш компьютер от внезапного отключения света. Управлять всеми функциями можно удаленно через Wi-Fi или Bluetooth.

Емкость: 768 Вт·ч

768 Вт·ч Мощность: 800 Вт

800 Вт Вес: 7,8 кг

7,8 кг Цена в Украине: 25 149 грн

Oukitel P2001E Plus

Проверенная временем модель для тех, кому нужно питать сразу несколько энергоемких приборов. С номинальной мощностью 2400 Вт и емкостью 2048 Вт·ч станция легко справляется с такой техникой, как стиральная машина, кофемашина или продвинутый ПК.

Зарядная станция Oukitel P2001E Plus Фото: rozetka.ua

Несмотря на высокую мощность, устройство работает достаточно тихо (до 50 дБ). Как и другие современные модели, P2001E Plus может выполнять функцию ИБП с очень быстрым временем переключения (менее 10 мс). Пользователи отмечают, что за свою цену это один из лучших вариантов на рынке для обеспечения энергией почти всего дома. Из минусов — большой вес (22 кг) и отсутствие возможности расширения емкости.

Емкость: 2048 Вт·ч

2048 Вт·ч Мощность: 2400 Вт

2400 Вт Вес: 22 кг

22 кг Цена в Украине: 44 999 грн

BLUETTI Elite 30 V2

Если вам нужна максимальная портативность, то Elite 30 V2 — идеальный выбор. За вес всего в 4,3 кг эту станцию в отзывах называют "электрорюкзаком". Она предназначена для поддержания работы самого необходимого: ноутбука, роутера, освещения и зарядки телефонов.

Зарядная станция Bluetti Elite 30 V2 Фото: rozetka.ua

Несмотря на компактность, станция обладает мощностью 600 Вт (с пиковым показателем до 1500 Вт), что позволяет подключать даже фен или кофеварку. Одно из главных преимуществ — порт USB-C на 140 Вт, способный быстро заряжать даже MacBook Pro. Устройство работает почти бесшумно (до 30 дБ) и также может выступать в качестве бесперебойника.

Емкость: 288 Вт·ч

288 Вт·ч Мощность: 600 Вт

600 Вт Вес: 4,3 кг

4,3 кг Цена в Украине: 12 999 грн

EcoFlow DELTA Pro

Бескомпромиссный центр домашнего энергоснабжения. DELTA Pro — это не просто зарядная станция, а целая экосистема, которую можно расширять дополнительными батареями, солнечными панелями и даже интегрировать в домашнюю электросеть. В базовой версии ее емкости хватает, чтобы питать двухкамерный холодильник до 14 часов, отмечает один из владельцев.

Зарядная станция EcoFlow DELTA Pro Фото: rozetka.ua

С номинальной мощностью 3600 Вт (и до 7200 Вт при объединении двух устройств) DELTA Pro может питать практически любую бытовую технику, включая кондиционеры и сушильные машины. Таким образом обеспечивается полноценное резервное питание даже частного дома. Несмотря на вес в 45 кг, станцию легко перемещать благодаря колесикам и выдвижной ручке.

Емкость: 3600 Вт·ч (расширяется вплоть до 25 кВт·ч)

3600 Вт·ч (расширяется вплоть до 25 кВт·ч) Мощность: 3600 Вт

3600 Вт Вес: 45 кг

45 кг Цена в Украине: 97 999 грн

