Цены взлетают до небес: на сколько подорожали павербанки и зарядные станции в Украине

Из-за ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украина переживает новую волну отключений света, вследствие чего стремительно вырос спрос на павербанки зарядные станции.

Цены на павербанки и зарядные станции в Украине значительно выросли. Более того, из-за угрозы новых ударов по энергетике эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание устройств для автономного питания. Об этом пишет "РБК-Украина".

"Текущий сезон показал беспрецедентный рост спроса на технику для энергонезависимости. Зарядные станции и павербанки стали одними из главных товаров этой осени", — констатировал коммерческий директор сети магазинов электроники "Фокстрот" Вячеслав Склонный.

В свою очередь представители сети магазинов бытовой техники и электроники COMFY сообщили о росте спроса на зарядные станции вырос более чем в 4 раза, а на павербанки — почти втрое.

Цены на павербанки

Вячеслав Склонный отметил, что с начала октября некоторые модели павербанков стали почти вдвое дороже. По его словам, в 2025 году эти гаджеты пользуются еще большей популярностью среди украинцев, чем в 2023-2024 годах.

По данным издания, самая популярная модель Hoco DB81A Apollo емкостью 50 тысяч мА-ч в начале октября можно было купить за 1 565 гривен. По состоянию на вторую половину ноября этот павербанк стоит около 2670 гривен, что более чем на 70% дороже.

Тем временем второй по популярности в Украине павербанк Hoco DB03 Max Centurion емкостью 100 тысяч мА-ч подорожал более чем на 67%. С октября по ноябрь его цена выросла от около 2 665 до 4 465 гривен.

Тройку самых популярных павербанков замыкает Baseus PPLG-A01 емкостью 30 тысяч мА-ч, который подорожал на 14%. Сейчас данная модель стоит около 3 320 гривен, тогда как в желтые его можно было приобрести за 2 905 гривен.

Цены на зарядные станции

Зарядные станции подорожали не настолько сильно, как павербанки, однако кое-где скачок цен ощутим. По сравнению с предыдущими годами интерес украинцев сместился в сторону более мощных моделей от тысячи ватт-часов и выше.

Так, самой популярной зарядной станцией сейчас является Hotline является EcoFlow DELTA 2 емкостью 1 024 ватт-часов и выходной мощностью 1 800 ватт. С начала октября стоимость этой модели выросла на 3% — с 33 200 до 34 420 гривен.

Вторая по популярности EcoFlow DELTA 2 Max емкостью 2 048 ватт-часов и мощностью 2 400 ватт сегодня стоит около 63 525 гривен, что на 11% дороже, чем в октябре, когда ее стоимость составляла в среднем 56 870 гривен.

На третьем месте оказалась зарядная станция Fossibot F2400 емкостью 2 048 ватт-часов и мощность 2 400 ватт. Эта модель подорожала на 21%. Если в октябре она продавалась по цене около среднем 35 035 гривен, то сегодня за нее придется отдать 42 710 гривен.

Дальнейший рост цен

Ритейлеры предполагают, что цены на павербанки и зарядные станции в Украине продолжат расти до конца года. По словам коммерческого директора сети "Фокстрот", некоторые поставщики уже исчерпали свои запасы на европейских складах, поэтому лучше не медлить с покупкой.

"Сейчас на рынке сохраняется риск локального дефицита из-за высокого спроса и задержки поставок. Большинство новых поступлений зарядных станций может быть в Украине не раньше середины января", — подчеркнул Вячеслав Склонный.

