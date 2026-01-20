Найкращі повербанки для ноутбуків у 2026 році: 5 моделей на будь-який бюджет (фото)

Сучасні ноутбуки можуть похвалитися покращеним часом роботи від акумулятора, однак в умовах тривалих відключень світла виникає потреба в додатковому джерелі живлення. Експерти розповіли, які повербанки для цього підійдуть.

При виборі повербанка для ноутбука варто враховувати сім ключових факторів: ємність акумулятора, швидкість заряджання, загальна вихідна потужність, вхідна потужність, порти USB, портативність та безпека. Оглядачі порталу Macworld протестували низку моделей та обрали найкращі повербанки 2026 року за різними параметрами.

Найкращий повербанк для ноутбука загалом

Anker Prime 26250mAh 300W Фото: macworld.com

Anker Prime 26250mAh 300W виявився одним з найкращих повербанків для ноутбука за результатами тестування. Anker стверджує, що цей пристрій здатен зарядити топовий MacBook Pro до 50% всього за 27 хвилин. В ході тестів він зарядив 14-дюймовий MacBook Pro M2 на 100%, після чого залишилось достатньо енергії, щоб зарядити цей ноутбук до 25% наступного разу.

"Із загальною вихідною потужністю 300 Вт ви можете швидко зарядити два топові MacBook одночасно і все одно мати достатньо заряду для швидкої зарядки вашого iPhone!Повербанк Anker Prime має три порти USB", — зазначають експерти.

Характеристики повербанка Anker Prime 26250mAh 300W:

ємність акумулятора — 26250 мАг;

максимальна вихідна потужність — 140 Вт;

загальна вихідна потужність — 300 Вт;

вхідна потужність — 250 Вт;

USB-порти: 2x USB-C (140 Вт PD 3.1); 1x USB-A (22,5 Вт).

розміри: 16 x 6,4 x 3,8 см;

вага — 599 г.

ціна в Україні — від 8 600 до 11 000 грн.

Найкращий потужний повербанк для ноутбука

Ugreen 48000mAh 300W Фото: macworld.com

Завдяки своїй потужності Ugreen 48000mAh 300W займає середню ланку між повербанком за повноцінною зарядною станцією. Цей пристрій помітно більший за інші протестовані моделі, однак вбудована ручка додає йому портативності.

Під час тестування повербанк Ugreen зміг зарядити 14-дюймовий M2 MacBook Pro 1,8 раза. На зарядку від 5% до 90% знадобилася всього година. Він також здатен забезпечити до двох зарядок MacBook Air.

"Залишайте його зарядженим на випадок відключення електроенергії, і він забезпечить роботу вашого ноутбука та телефону протягом кількох днів", — наголосили оглядачі.

Характеристики повербанка Ugreen 48000mAh 300W:

ємність акумулятора — 48000 мАг;

максимальна вихідна потужність — 140 Вт;

загальна вихідна потужність — 300 Вт;

вхідна потужність — 140 Вт;

USB-порти — 1x USB-C (140 Вт PD 3.1), 2x USB-C (100 Вт PD 3.0); 2x USB-A (22,5 Вт);

розміри — 16 x 14,5 x 7,6 см;

вага — 1,65 кг;

ціна в Україні — від 8 496 до 8 505 грн.

Найкращий повербанк середнього класу

Ugreen Nexode 20000 мАг 165W Фото: macworld.com

Повербанк Ugreen Nexode 20000 мАг 165W компактний і легкий, має зручний висувний кабель. За словами тестувальників, він заряджає MacBook Pro приблизно на три чверті за одну підзарядку. Однією з його особливостей також є висувний кабель USB-C, який зручно ховати, коли він не використовується.

Технічні характеристики повербанка Ugreen Nexode 20000 мАг 165W:

ємність акумулятора — 20000 мАг;

максимальна вихідна потужність — 100 Вт;

загальна вихідна потужність — 165 Вт;

вхідна потужність — 100 Вт;

USB-порти — 1 кабель USB-C (100 Вт PD 3.0); 1 порт USB-C (100 Вт PD 3.0); 1 порт USB-A (33 Вт);

розміри — 14,6 x 5,4 x 5 см;

вага — 535 г;

ціна в Україні — близько 5000 грн.

Найкращий бюджетний повербанк для ноутбука

Cuktech 15SE 85W 20000mAh Фото: macworld.com

За словами експертів, Cuktech 15SE 85W 20000mAh не працювати так само добре, як дорожчі конкуренти, але пропонує чудове співвідношення ціни та якості. В ході тестів повербанк зміг зарядити 14-дюймовий MacBook Pro M2 до 60%. Він також здатен зарядити iPhone 15 приблизно 3,5 раза.

"Це один з найдешевших повербанків для MacBook, якому ми довіряємо", — наголосили автори огляду.

Характеристики повербанка Cuktech 15SE 85W 20000mAh:

ємність акумулятора — 20000 мАг.

максимальна вихідна потужність — 65 Вт;

загальна вихідна потужність — 85 Вт;

вхідна потужність — 65 Вт;

USB-порти — 1x USB-C (65 Вт PD 3.0); 1x USB-C (33 Вт PD 3.0); 1x USB-A (33 Вт);

розміри — 15,2 x 5,2 x 4,4 см;

вага — 492 г.

ціна в Україні — від 2 000 до 4 699 грн.

Найнадійніший повербанк для ноутбука

Sandberg Survivor 27000 mAh 65W Фото: macworld.com

Повербанк Sandberg Survivor 27000 mAh 65W виділяється міцним корпусом IP66, стійким до води та пилу, тому чудово підходить для роботи в польових умовах. Він габаритніший за більшість портативних зарядних пристроїв, але прослужить на вулиці набагато довше.

Оскільки цей повербанк заряджається з максимальною потужністю 65 Вт, він краще підходить для 14-дюймового MacBook Pro нижчого класу та 13- та 15-дюймового MacBook Air, ніж для потужніших версій 14- та 16-дюймових MacBook Pro. При потребі зарядити 16-дюймовий Pro все ж можна, але трохи повільніше.

"Якщо інші портативні зарядні пристрої, розглянуті тут, здаються вам занадто крихкими для вашої наступної поїздки в гори чи джунглі, Survivor створений, щоб витримати певні випробування", — зазначають тестувальники.

Характеристики повербанка Sandberg Survivor 27000 mAh 65W:

ємність акумулятора — 27000 мАг;

максимальна вихідна потужність — 65 Вт;

загальна вихідна потужність — 65 Вт;

вхідна потужність — 60 Вт;

USB-порти — 1x USB-C (65 Вт PD 3.0); 2x USB-A (18 Вт);

розміри — 16,8 x 8,5 x 4,2 см;

вага — 804 г;

ціна в Україні — від 3 950 до 8 240 грн.

Нагадаємо, INIU представила компактний, але потужний повербанк BI-B64, здатний заряджати кілька гаджетів одночасно.

Фокус також повідомляв, що Ugreen випустила портативний зарядний пристрій Nexode Power Bank, який підходить для ноутбука.