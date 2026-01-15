Можна працювати без світла: експерт порадив потужний повербанк для ноутбука (фото)

Компанія Ugreen випустила портативний зарядний пристрій Nexode Power Bank, здатний одночасно живити до трьох пристроїв, включаючи мобільні телефони, планшети та ноутбуки.

Ugreen Nexode Power Bank може похвалитися ємністю 25000 мАг та потужністю 145 Вт, що робить його ідеальним повербанком для ноутбука. Своїми враженнями про користування пристроєм поділився оглядач порталу Creative Bloq Пол Хаттон.

Ugreen Nexode має габарити приблизно як два великі смартфони, покладені разом, та важить трохи більш як 500 г. Це трохи важче, ніж деякі портативні альтернативи, але акумуляторні елементи високої щільності вимагають додаткової ваги.

Дисплей Ugreen Nexode

Однією з особливостей дизайну Nexode є вбудований цифровий дисплей. На відміну від старіших моделей, які використовували серію миготливих точок, цей повербанк використовує яскравий цифровий світлодіодний індикатор, який показує точний відсоток заряду батареї, хоч і трохи розмито.

Зарядний пристрій має два порти USB-C та один порт USB-A. За словами оглядача, це хороше рішення на користь новіших технологій, особливо враховуючи зростаючи популярність пристроїв USB-C. Один із цих портів пропонує пікову потужність 140 Вт, але лише якщо інші порти не використовуються.

Порти Ugreen Nexode

Основний порт USB-C забезпечує зарядку потужністю 140 Вт, що достатньо для заряджання ноутбука. Експерт зазначив, що часто заряджає одночасно ноутбук і телефон.

Серед незначних недоліків Ugreen Nexode оглядач назвав потужність заряджання 65 Вт. Це означає, що повербанк заряджається близько двох годин із сумісним зарядним пристроєм, а з більш поширеним зарядним пристроєм на 30 Вт — понад чотири години. Попри це, в цілому пристрій отримав позитивну оцінку.

"Якщо ви шукаєте надійний зовнішній акумулятор для заряджання телефону та ноутбука, то ця пропозиція від Ugreen варта уваги", — підсумував Хаттон.

Нагадаємо, Ugreen представила новий багатофункціональний повербанк MagFlow Qi2 потужністю 25 Вт з підтримкою бездротового заряджання.

Фокус також повідомляв, що у 2026 році очікується випуск надтонкого повербанка Nomad N1 з напівтвертодільним акумулятором.