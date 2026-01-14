Одночасно заряджає 5 гаджетів: вийшов повербанк з панелями для бездротової зарядки (фото)

Компанія Ugreen представила новий багатофункціональний повербанк MagFlow Qi2 потужністю 25 Вт з підтримкою бездротового заряджання.

Повербанк MagFlow Qi2 має складну конструкцію та може використовуватися для одночасної зарядки до п'яти пристроїв, зазначає Notebookcheck.

Новий пристрій Ugreen має акумулятор ємністю 20 000 мАг. Цього достатньо, щоб зарядити iPhone 17 3,7 раза або Samsung Galaxy S25 Ultra 2,7 раза. Повербанк заряджається через USB-C з підтримкою наскрізної зарядки, а вбудований TFT-дисплей відображає рівень заряду батареї та інформацію про зарядку.

MagFlow Qi2 Фото: UGREEN

На передній панелі MagFlow Qi2 розташована бездротова зарядна панель із сертифікатом Qi2. Її можна використовувати для заряджання сумісного смартфона потужністю до 25 Вт. Наприклад, iPhone 17 Pro Max може зарядитися на 50% за 38 хвилин.

MagFlow Qi2 Фото: UGREEN

Також є можливість регулювати кут нахилу панелі. Якщо підняти цю панель, можна побачити другий вихід для бездротової зарядки, проте його максимальна потужність нижча — 5 Вт.

Окрім того, MagFlow Qi2 має три USB-виходи: вбудований кабель USB-C, порт USB-C та порт USB-A. Максимальна вихідна потужність USB-C становить 100 Вт, що, за словами компанії, дозволить вам зарядити MacBook Pro до 43% за пів години. Порт USB-A забезпечує потужність до 10 Вт, а кабель і порт USB-C підтримують вхідну потужність до 65 Вт.

Нагадаємо, у 2026 році очікується випуск повербанку Nomad N1, який отримав найтонший у світі корпус та безпечний напівтвердотільний акумулятор.

Фокус також повідомляв, що компанія Anker представила три нові версії свого пристрою Anker Zolo Power Bank, який з'явився наприкінці 2025 року.