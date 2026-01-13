Найтонший у світі: представлено незвичайний повербанк Nomad N (фото)

У 2026 році очікується випуск повербанку Nomad N1, який вирізняється незвичайним форм-фактором та технологією напівтвертодільного акумулятора.

Повербанк Nomad N1 позиціонується як "найтонший у світі" та може похвалитися ємністю 20 000 мАг. На краудфандинговому порталі Kickstarter сказано, що цей гаджет можна забронювати за 169 доларів.

Габарити повербанка N1 становлять 21.01 x 19.99 x 1.6 см, тому його можна носити з собою в задньому відділенні рюкзака. Пристрій має номінальну потужність 65 Вт та пікову потужність 103 Вт, що достатньо як для смартфонів, так і для ноутбуків. Сам портативний зарядний пристрій можна заряджати з максимальною потужністю 65 Вт.

Фото: Kickstarter

В онові Nomad N1 лежить напівтвердотільний акумулятор ємністю 20 000. Подібні батареї є безпечнішими та стабільнішими, ніж літій-іонні, що традиційно використовуються у більшості повербанків.

Окрім того, пристрій отримав вдосконалений інвертор з чистою синусоїдою. На відміну від дешевших варіантів із модифікованою хвилею, інверторна технологія Nomad N1 ідеально імітує домашню розетку.

"Він ретельно захищає вашу дорогу та чутливу електроніку, усуваючи електричний шум і ризики перегріву, які часто спричиняються неякісними зовнішніми акумуляторами", — стверджують розробники.

