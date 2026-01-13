Самый тонкий в мире: представлен необычный повербанк Nomad N (фото)

В 2026 году ожидается выпуск повербанка Nomad N1, который отличается необычным форм-фактором и технологией полутвердотельного аккумулятора.

Повербанк Nomad N1 позиционируется как "самый тонкий в мире" и может похвастаться емкостью 20 000 мАч. На краудфандинговом портале Kickstarter сказано, что этот гаджет можно забронировать за 169 долларов.

Габариты повербанка N1 составляют 21.01 x 19.99 x 1.6 см, поэтому его можно носить с собой в заднем отделении рюкзака. Устройство имеет номинальную мощность 65 Вт и пиковую мощность 103 Вт, что достаточно как для смартфонов, так и для ноутбуков. Само портативное зарядное устройство можно заряжать с максимальной мощностью 65 Вт.

В основе Nomad N1 лежит полутвердотельный аккумулятор емкостью 20 000. Подобные батареи являются более безопасными и стабильными, чем литий-ионные, традиционно используемые в большинстве повербанков.

Кроме того, устройство получило усовершенствованный инвертор с чистой синусоидой. В отличие от более дешевых вариантов с модифицированной волной, инверторная технология Nomad N1 идеально имитирует домашнюю розетку.

"Он тщательно защищает вашу дорогую и чувствительную электронику, устраняя электрический шум и риски перегрева, которые часто вызываются некачественными внешними аккумуляторами", — утверждают разработчики.

