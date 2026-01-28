Як продовжити термін служби портативної зарядної станції та заощадити тисячі гривень (фото)

Експерти представили посібник із продовження терміну служби будь-якої портативної електростанції в умовах постійних блекаутів в Україні.

На відміну від простих портативних зарядних пристроїв, цей складний електронний пристрій має у своєму розпорядженні батарею великої ємності. При правильному догляді можна значно продовжити термін служби станції, гарантуючи, що вона буде готова до роботи, коли це знадобиться. Дотримуючись цих важливих порад, користувачі зможуть отримати максимальну віддачу від інвестицій, пишуть фахівці енергетичної компанії Topow Electronics на сайті topowgroup.com.

Оптимальний режим заряджання

Літій-іонні батареї, які живлять більшість сучасних станцій, не повинні постійно заряджатися до 100% або розряджатися до 0%.

Для щоденного використання варто підтримувати заряд у діапазоні від 20% до 80%. Не потрібно повністю заряджати станцію після кожного використання, якщо не йдеться про тривале використання.

Відео дня

Постійна робота при екстремальних напругах 0% або 100% чинить значне навантаження на хімічний склад батареї, прискорюючи деградацію її ємності з плином часу. Це все одно, що людина буде постійно то голодувати, то переїдати.

Мистецтво тривалого зберігання

Спосіб зберігання вашої електростанції, коли вона не використовується, є, мабуть, найбільш важливим фактором для її довговічності. Якщо ви плануєте не підключати її місяць або більше, заряджайте (або розряджайте) пристрій приблизно до 50-60%. Це найбільш стабільний стан для літій-іонних елементів, що мінімізує хімічне старіння.

Якщо станція не використовується зовсім, її варто повністю вимкнути, поставити в прохолодне, сухе місце. У жодному разі не залишайте портативну електростанцію в нагрітому автомобілі або вологому гаражі.

Портативна зарядна станція Anker — портативна зарядна станція Фото: Anker

Уникайте спеки та сильного холоду

Батареї дуже чутливі до температури. Надмірне нагрівання є основною причиною незворотних пошкоджень.

Під час використання та заряджання варто забезпечити пристрою хорошу вентиляцію. В жодному разі не накривайте його тканиною, ковдрою та не використовуйте його під прямими сонячними променями. Високі температури під час заряджання можуть призвести до незворотного пошкодження елементів.

Ідеальна температура зберігання становить від 10°C до 25°C. Уникайте також низьких температур, оскільки це також може пошкодити внутрішню структуру батареї.

Портативна зарядна станція Фото: Anker

Регулярна перевірка

Залишати батарею повністю бездіяльною занадто довго небажано. Навіть у періоди невикористання рекомендується проводити часткове заряджання і розряджання електростанції кожні 3-6 місяців. Це допомагає підтримувати калібрування внутрішньої системи управління батареєю (BMS) і активність елементів.

Розуміння "терміну служби"

"Цикл" визначається як використання 100% ємності батареї, але не обов'язково за один раз. Наприклад, використання 50% потужності в один день і 50% в інший день становить один повний цикл.

"Якість має значення: високоякісні електростанції, що використовують преміальні елементи живлення (наприклад, LiFePO4), можуть забезпечити тисячі циклів до істотного погіршення характеристик. Дотримуючись наведених вище порад, ви максимально збільшите кількість циклів роботи пристрою", — підсумували експерти.

