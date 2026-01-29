Что делать со старыми смартфонами: 3 идеи для повторного использования гаджетов (фото)

Телефоны старых моделей можно использовать в качестве музыкального плеера, игровой консоли и устройства двухфакторной аутентификации, говорят специалисты. Понадобятся только определенные приложения.

Существует несколько способов дать вторую жизнь старым Android-телефонам. Эксперты из androidpolice.com поделились своими идеями с читателями.

Музыкальный плеер

Один из способов использования старого Android-телефона — в качестве музыкального и аудиоплеера для прослушивания музыки, подкастов или аудиокниг.

Предварительно загруженные плейлисты удобны — можно сразу отправляться на пробежку или садиться за руль авто. Не нужно выделять место на основном телефоне для хранения плейлистов для прослушивания в автономном режиме. Более того, к телефону, предназначенному исключительно для воспроизведения музыки, можно дать доступ гостям на домашних вечеринках.

Старый смартфон можно превратить в игровую консоль Фото: POCO

Устройство двухфакторной аутентификации (2FA)

Двухфакторная аутентификация — один из самых надежных способов защиты ваших онлайн-сервисов от несанкционированного доступа. Но если вы не используете аутентификатор, такой как Authy, который хранит онлайн-резервную копию кодов, единственная копия — это та, что хранится на вашем телефоне. Если вы потеряете телефон или сломаете его, вам не повезет.

Запасной смартфон может стать дополнительным средством аутентификации — нужно лишь установить TOTP-аутентификатор. Он же может хранить список резервных кодов.

Гаджет должен быть всегда отключен от интернета и выключен до тех пор, пока не понадобится.

Консоль для игр

Старые смартфоны сгодятся для использования в качестве выделенной консоли-эмуляции.

Любой телефон, выпущенный за последние несколько лет, может комфортно запускать игры вплоть до PlayStation Portable с масштабированием. Вы даже можете играть в игры PlayStation 2 на своем телефоне, если он достаточно мощный.

Телефон можно использовать в паре с контроллером PlayStation DualSense 5 для полноразмерного управления, но вы можете приобрести телескопический контроллер, например, Razor Kishi, чтобы создать свою собственную Nintendo Switch в ретро-стиле.

Ранее мы писали про 4 эффективных способа использования старого смартфона. Гаджет можно использовать в качестве камеры видеонаблюдения, видеоняни, видеорегистратора, а также веб-камеры, считают эксперты. Нужны лишь специальные приложения.