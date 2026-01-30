Диджитал
Более 60-ти гаджетов Xiaomi получат важное обновление: есть ли ваш смартфон в списке
Китайская компания сообщила, какие устройства получат обновление операционной системы до версии HyperOS 3.1. В списке оказались 67 гаджетов.
Главное правило для HyperOS 3.1 простое: если ваше устройство подходит для Android 16, оно подходит и для HyperOS 3.1. Поскольку это обновление строго привязано к кодовой базе Android 16, старые устройства, работающие на Android 15, останутся на HyperOS 3, отметило издание xiaomitime.com.
Устройства Xiaomi, которые получат обновление ОС
- Redmi Note 14 Pro+
- REDMI K90
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi Mix Fold 3
- Redmi Note 14
- Xiaomi MIX FLIP 2
- Redmi Note 13R
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi 13T Pro
- REDMI 15 4G
- Xiaomi 15
- REDMI K80 Ultra
- REDMI Turbo 5 Max
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 15S Pro
- Redmi K70E
- Redmi Note 13 Pro 4G
- Redmi Note 14S
- REDMI Note 15 Pro+
- Redmi Pad 2 Pro
- Xiaomi 13
- Redmi Note 13 Pro
- Xiaomi MIX FOLD 4
- Xiaomi 15T
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 14
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- REDMI Turbo 5
- Xiaomi 15T Pro
- REDMI Pad 2 4G
- REDMI Note 15
- Redmi A3 Pro
- REDMI Note 15 Pro
- Xiaomi CIVI 5 Pro
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi K70 Pro
- REDMI K80 Pro
- Redmi 13X
- Xiaomi Pad 7 Pro
- REDMI K90 Pro Max
- Xiaomi 17 Ultra Leica & Leitzphone
- Xiaomi 13 Pro
- Redmi Note 14 Pro 4G
- REDMI Turbo 4 Pro
- Xiaomi 17 Pro
- Redmi Turbo 3
- Xiaomi Pad 8 Pro
- Xiaomi 17 Pro Max
- Xiaomi 17
- REDMI Turbo 4
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi MIX FLIP
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Xiaomi 14 Pro
- Redmi Pad SE 4G
- REDMI Pad 2
- Redmi Note 14 4G
- Xiaomi Pad Mini
- Xiaomi Pad 7
- Redmi K70
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi Pad 8
- Redmi Note 13 Pro+
- REDMI K80
- REDMI K60 Pro
Какие устройства не получат HyperOS 3.1
Некоторые гаджеты не будут обновлены до последней версии ОС, однако продолжат функционировать в обычном режиме, говорится в материале.
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12T Pro
- Redmi Note 13R Pro
- Xiaomi 12S
- Redmi K60
- Redmi Note 12T Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi MIX FOLD 2
- Redmi Note 12 Turbo
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Civi 2
Ранее мы писали о том, что