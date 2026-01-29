У 2026 році нові смартфони краще не купувати: експерт пояснив, що з ними не так (фото)

Galaxy S26 Ultra не стане флагманським телефоном Samsung, який варто купити у 2026 році. Те саме стосується і нового Pixel 11, впевнені експерти.

Стрімке зростання цін на оперативну та вбудовану пам'ять вплине на ринок смартфонів. Тож, якщо ви плануєте оновити телефон у 2026 році — вам не пощастило, вважають експерти androidpolice.com.

Смартфони у 2026 році істотно подорожчають або пропонуватимуть практично ідентичне обладнання торішнім моделям за тією ж ціною. Хоча вони отримають нові чіпсети, продуктивність стає все менш важливою, оскільки навіть бюджетні чіпи можуть справлятися зі складними завданнями.

Наприклад, незважаючи на те, що ціна майбутнього Galaxy S26 у США не зросте, гаджет практично не отримає жодних поліпшень в апаратній частині. Натомість Samsung розраховує на вищу швидкість бездротової зарядки і вбудований дисплей з функцією захисту конфіденційності для Galaxy S26 Ultra.

Якщо витоки виявляться хоча б віддалено точними, Galaxy S26 Ultra не стане флагманським телефоном Samsung, який варто купити в 2026 році; ним стане Galaxy S25 Ultra. І навіть Galaxy S24 Ultra, як і раніше, є чудовим телефоном для покупки в 2026 році, пишуть фахівці.

Смартфон Galaxy S25 Ultra

Samsung тут не самотня — Pixel 10a, можливо, також буде використовувати більшу частину апаратного забезпечення Pixel 9a. Компроміс, на який, мабуть, йдуть виробники у відповідь на стрімке зростання цін на апаратне забезпечення, полягає в тому, щоб пропонувати один і той самий телефон знову з поступовими поліпшеннями.

Протягом багатьох років було нерозумно оновлювати телефон щороку, а тепер навіть дворічної перерви недостатньо. Наприклад, автор цього матеріалу оновився з Pixel 8 до Pixel 10 Pro, і визнав, що воно того не варте. Більшість ексклюзивних функцій серії Pixel 10 перестали бути такими, а апаратні поліпшення в основному неактуальні.

"Навіть якби я почекав ще рік, я не думаю, що став би оновлюватися до Pixel 11", — написав він.

Експерт сумнівається, що Google піде на ризик підвищення цін, якщо Samsung цього не зробить. Варто очікувати безліч хитрощів і відволікаючих маневрів, щоб приховати те, що новинки виявляться нічим не примітними телефонами, вважає він.

Смартфони Pixel 10 і Pixel 9a

"Навіщо купувати новий телефон у 2026 році, якщо можна купити практично ідентичний телефон за набагато меншу ціну?", — задається питанням експерт.

Зараз вибір потужних Android-смартфонів ширший, ніж будь-коли. Ви можете вибрати між Pixel 8, 9 або 10 і використовувати будь-який з них до 2030 року. У випадку з Samsung, можна придбати відновлений Galaxy S25 або навіть Galaxy A17.

"Не витрачайте час на вивчення технічних характеристик телефонів вартістю понад 1000 доларів, щоб виявити відмінності — їх просто немає", — резюмував фахівець.

