В 2026 году новые смартфоны лучше не покупать: эксперт пояснил, что с ними не так (фото)

Galaxy S26 Ultra не станет флагманским телефоном Samsung, который стоит купить в 2026 году. То же касается и нового Pixel 11, уверены эксперты.

Стремительный рост цен на оперативную и встроенную память повлияет на рынок смартфонов. Поэтому, если вы планируете обновить телефон в 2026 году — вам не повезло, считают эксперты androidpolice.com.

Смартфоны в 2026 году существенно подорожают или будут предлагать практически идентичное оборудование прошлогодним моделям по той же цене. Хотя они получат новые чипсеты, производительность становится все менее важной, поскольку даже бюджетные чипы могут справляться со сложными задачами.

Например, несмотря на то, что цена будущего Galaxy S26 в США не вырастет, гаджет практически не получит никаких улучшений в аппаратной части. Вместо этого Samsung рассчитывает на более высокую скорость беспроводной зарядки и встроенный дисплей с функцией защиты конфиденциальности для Galaxy S26 Ultra.

Если утечки окажутся хотя бы отдаленно точными, Galaxy S26 Ultra не станет флагманским телефоном Samsung, который стоит купить в 2026 году; им станет Galaxy S25 Ultra. И даже Galaxy S24 Ultra по-прежнему является отличным телефоном для покупки в 2026 году, пишут специалисты.

Смартфон Galaxy S25 Ultra

Samsung тут не одинока — Pixel 10a, возможно, также будет использовать большую часть аппаратного обеспечения Pixel 9a. Компромисс, на который, по-видимому, идут производители в ответ на стремительный рост цен на аппаратное обеспечение, заключается в том, чтобы предлагать один и тот же телефон снова с постепенными улучшениями.

В течение многих лет было неразумно обновлять телефон каждый год, а теперь даже двухлетнего перерыва недостаточно. К примеру, автор этого материала обновился с Pixel 8 до Pixel 10 Pro, и признал, что оно того не стоило. Большинство эксклюзивных функций серии Pixel 10 перестали быть таковыми, а аппаратные улучшения в основном неактуальны.

"Даже если бы я подождал еще год, я не думаю, что стал бы обновляться до Pixel 11", — написал он.

Эксперт сомневается, что Google пойдет на риск повышения цен, если Samsung этого не сделает. Стоит ожидать множество уловок и отвлекающих маневров, чтобы скрыть то, что новинки окажутся ничем не примечательными телефонами, полагает он.

Смартфоны Pixel 10 и Pixel 9a

"Зачем покупать новый телефон в 2026 году, если можно купить практически идентичный телефон за гораздо меньшую цену?", — задается вопросом эксперт.

Сейчас выбор мощных Android-смартфонов шире, чем когда-либо. Вы можете выбрать между Pixel 8, 9 или 10 и использовать любой из них до 2030 года. В случае с Samsung, можно приобрести восстановленный Galaxy S25 или даже Galaxy A17.

"Не тратьте время на изучение технических характеристик телефонов стоимостью более 1000 долларов, чтобы выявить различия — их просто нет", — резюмировал специалист.

