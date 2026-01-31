Недорогой смартфон 2023 года по оказался лучше Samsung Galaxy S26 Ultra: странно, но факт

Samsung Galaxy S23 Ultra можно купить примерно за ту же цену, что и телефон среднего класса. Специалист рассказал, чем он хорош и как сэкономить 1000 долларов на флагманском телефоне.

Разница программной и аппаратной частей между смартфонами 2023 и 2026 гг. выпуска не так уж велика, пишет тестировщик мобильной техники Бен Халеси на androidpolice.com. Но разница в цене — ощутима.

Сравнение с S26 Ultra: экран

Samsung Galaxy S23 Ultra был выпущен с 6,8-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X, разрешением 1440 × 3088 пикселей, примерно 500 пикселей на дюйм, и частотой обновления LTPO, которая масштабируется от 1 Гц до 120 Гц.

По слухам, Galaxy S26 Ultra получит 6,9-дюймовый экран с немного более высоким разрешением — около 1440 x 3120 — и той же частотой обновления 120 Гц.

При нормальном зрении люди могут различать лишь определенное количество деталей на типичном расстоянии от телефона. Экран S23 Ultra уже настолько четкий, что большинство людей не могут это заметить.

Яркость — вот где S23 Ultra, вероятно, отстает. S26, который, как ожидается, будет использовать дисплеи M14, скорее всего, достигнет пиковой яркости около 3000 нит по сравнению с 1750 у S23 Ultra, хотя это более высокое значение относится только к HDR-эффектам.

Смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra Фото: Cкриншот

Процессоры S23 Ultra и S26 Ultra

Главная маркетинговая шумиха – это процессор Snapdragon 8 Gen 5. Утечки предполагают, что обещает "элитную производительность". Но мобильные чипсеты стали настолько мощными, что прирост "элитной" производительности практически незаметен, за исключением нишевых сценариев, таких как эмуляция или интенсивная обработка видео. В реальных условиях S23 Ultra по-прежнему мгновенно открывает приложения и легко справляется с играми.

Единственная характеристика, которая по-прежнему имеет значение, – это память. Поскольку ИИ требует больше оперативной памяти, версия с 12 ГБ – лучший выбор.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Камеры S25 и S23 Ultra

Тесты показывают, что улучшения камеры не очевидны. Камеры Galaxy S23 Ultra имеют сенсоры на 200 Мп, напоминает автор.

"Камеры — еще одна область, где новые модели обычно превосходят конкурентов. Но даже здесь физика говорит об обратном", — уверен автор.

Galaxy S23 Ultra получил сенсор ISOCELL HP2, 1/1,3-дюймовый сенсор с разрешением 200 мегапикселей. Ожидается, что S26 Ultra сохранит улучшенную версию того же формата сенсора. Почему? Чтобы разместить больший сенсор, требуется более толстый объектив. Толщина телефона, или Z-высота, является ограничивающим фактором на данный момент. Вот почему сегодня улучшения часто происходят в программном обеспечении, а не в аппаратном.

В тестах Бена при просмотре снимков с S23 Ultra и S25 Ultra на телевизоре, никто из участников не смог однозначно определить, какие фото сделаны более новым телефоном.

Смартфон Galaxy S25 Ultra Фото: Скриншот

Как сэкономить 1000 долларов на флагмане

Если технических преимуществ недостаточно, то читателей заинтересует финансовая сторона вопроса, считает автор.

По сообщениям, Samsung хочет сохранить начальную цену Galaxy S26 Ultra на уровне 1300 долларов. Galaxy S23 Ultra можно найти на таких торговых площадках, как Back Market, Swappa и Amazon Renewed, за 350–500 долларов. Получается разницу примерно в 800 долларов, включая замену батареи.

Пользователь получит экран, который теоретически лучше, но визуально идентичен в помещении; процессор, который быстрее в тестах; статус обладателя Samsung Galaxy.

"Восстановленный флагман — это чит-код, предоставляющий вам премиальные функции по цене среднего уровня", — говорится в материале.

Samsung Galaxy S23 Ultra был выпущен в феврале 2023 года с 4 годами обновлений ОС и 5 годами обновлений безопасности, так что он спокойно проработает как минимум до 2027 года.

