Смартфоны с этими чипами — самые лучшие в 2026 году: о каких моделях идет речь

В тройку лидеров вошли процессоры Snapdragon 8 Elite Gen 5 от компании Qualcomm, Dimensity 9500s от марки MediaTek и Exynos 2600 от производителя Samsung.

Бенчмарк nanoreview.net представил обновленный рейтинг производительности чипсетов для смартфонов. В список попали процессоры от MediaTek, Samsung, Apple и Qualcomm.

Первое место получил чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 от компании Qualcomm с 98 баллами и рейтингом A+. Он поучил от экспертов AnTuTu наивысшую оценку — 4004107 баллов, а от разработчиков 8 ядер (2+6), частоту 4610 МГц и графический процессор Adreno 840.

Второе место занимает Dimensity 9500s от бренда MediaTek. Эксперты оценили его производительность в 98 баллов и присвоили рейтинг A+. Бенчмарк AnTuTu поставил чипу отметку в 3298445 баллов. Он имеет 8 ядер (1+3+4), частоту 3730 МГц и графический процессор Mali-G925 MP12.

Третье место — за процессором Exynos 2600 от производителя Samsung. Он также имеет 98 баллов и рейтинг A+, однако отстает в показателях AnTuTu: бенчмарк присвоил ему всего 2825908 баллов. Ядер у этого чипсета 10 (1+3+6), частота равна 3800 МГц, а в качестве графического процессора используется Samsung Xclipse 960.

В список лидеров попал и чип Apple A19 от американского бренда Apple (98 баллов, рейтинг A+). Оценка AnTuTu немного ниже, чем у конкурентов — 2300150 баллов. Архитектура у чипа 6-ядерная (2+4), частота высокая — 4260 МГц. Оснащен Apple A19 GPU.

Замыкает топ-5 чипсет A19 Pro от той же Apple (98б баллов, рейтинг A+). Бенчмарк AnTuTu поставил ему оценку в 2600719 баллов. Состоит он из 6-ти ядер (2+4), имеет частоту 4260 МГц и графический процессор Apple A19 Pro.

