Смартфони з цими чипами — найкращі у 2026 році: про які моделі йдеться

До трійки лідерів увійшли процесори Snapdragon 8 Elite Gen 5 від компанії Qualcomm, Dimensity 9500s від марки MediaTek і Exynos 2600 від виробника Samsung.

Бенчмарк nanoreview.net представив оновлений рейтинг продуктивності чипсетів для смартфонів. До списку потрапили процесори від MediaTek, Samsung, Apple і Qualcomm.

Перше місце посів чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 від компанії Qualcomm з 98 балами і рейтингом A+. Він отримав від експертів AnTuTu найвищу оцінку — 4004107 балів, а від розробників 8 ядер (2+6), частоту 4610 МГц і графічний процесор Adreno 840.

Друге місце посідає Dimensity 9500s від бренду MediaTek. Експерти оцінили його продуктивність у 98 балів і присвоїли рейтинг A+. Бенчмарк AnTuTu поставив чипу позначку в 3298445 балів. Він має 8 ядер (1+3+4), частоту 3730 МГц і графічний процесор Mali-G925 MP12.

Третє місце — за процесором Exynos 2600 від виробника Samsung. Він також має 98 балів і рейтинг A+, однак відстає в показниках AnTuTu: бенчмарк привласнив йому всього 2825908 балів. Ядер у цього чипсета 10 (1+3+6), частота дорівнює 3800 МГц, а в якості графічного процесора використовується Samsung Xclipse 960.

До списку лідерів потрапив і чип Apple A19 від американського бренду Apple (98 балів, рейтинг A+). Оцінка AnTuTu трохи нижча, ніж у конкурентів — 2300150 балів. Архітектура у чипа 6-ядерна (2+4), частота висока — 4260 МГц. Оснащений Apple A19 GPU.

Замикає топ-5 чипсет A19 Pro від тієї ж Apple (98б балів, рейтинг A+). Бенчмарк AnTuTu поставив йому оцінку в 2600719 балів. Складається він з 6-ти ядер (2+4), має частоту 4260 МГц і графічний процесор Apple A19 Pro.

