"Ніхто не був готовий": ціни на популярні смартфони неочікувано злетять у 2026 році

Останній витік інформації вказує на те, що всі флагманські смартфони серії Samsung Galaxy S26 суттєво подорожчають.

Ціни на деякі моделі Samsung Galaxy S26 можуть зрости до 40%. Про це повідомив інформатор Арсен Люпен, відомий як MysteryLupin, у соцмережі X.

За даними інсайдера, базовий Galaxy S26 з 256 ГБ пам'яті може коштувати від 1199 євро (близько 61 160 грн), тоді як варіант Galaxy S26 Ultra 1 ТБ може продаватись за 2329 євро (близько 118 803 грн).

Повний список ймовірних цін на Samsung Galaxy S26 виглядає наступним чином:

Galaxy S26 12/256 – 1199 євро (61 160 грн);

Galaxy S26 12/512 – 1429 євро (72 893 грн);

Galaxy S26+ 12/245 – 1499 євро (76 464 грн);

Galaxy S26+ 12/512 – 1729 євро (88 196 грн);

Galaxy S26 Ultra 12/256 – 1739 євро (88 707 грн);

Galaxy S26 Ultra 12/512 – 1969 євро (100 439 грн);

Galaxy S26 Ultra 12/1TB – 2329 євро (118 803 грн).

Як зазначає PhoneArena, хоча Арсен Люпен має хорошу репутацію та відомий численними правдивими витоками інформації, ці дані можуть бути хибними. Однак, якщо це правда, то ціни на старті продажів будуть приблизно на 30% вищими, ніж у лінійки Galaxy S25. У виданні також наголосили, що мова йде про ціни у Болгарії, тож у інших країнах вони можуть відрізнятись.

Важливо

Новий смартфон краще купити якнайшвидше: у 2026 році очікується рекордний стрибок цін

"Хоча всі очікують зростання цін на телефони цього року, ніхто не був готовий до таких різких змін. Сподіваюся, ця інформація хибна, і я впевнений, що Samsung зробить усе можливе, щоб випустити свої флагмани за найнижчою можливою ціною. В іншому випадку я не здивуюся, якщо багато людей переглянуть свої плани щодо нового Galaxy", — підсумував експерт порталу.

Нагадаємо, раніше один з керівників Samsung, натякнув, що компанія може підняти ціни на свої флагмани через дефіцит оперативної пам’яті.

Фокус також повідомляв, що генеральний директор компанії Nothing Карл Пей попередив про різке подорожчання смартфонів у 2026 році.