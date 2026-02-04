"Никто не был готов": цены на популярные смартфоны неожиданно взлетят в 2026 году

Последняя утечка информации указывает на то, что все флагманские смартфоны серии Samsung Galaxy S26 существенно подорожают.

Цены на некоторые модели Samsung Galaxy S26 могут вырасти до 40%. Об этом сообщил информатор Арсен Люпен, известный как MysteryLupin, в соцсети X.

По данным инсайдера, базовый Galaxy S26 с 256 ГБ памяти может стоить от 1199 евро (около 61 160 грн), тогда как вариант Galaxy S26 Ultra 1 ТБ может продаваться за 2329 евро (около 118 803 грн).

Полный список вероятных цен на Samsung Galaxy S26 выглядит следующим образом:

Galaxy S26 12/256 — 1199 евро (61 160 грн);

Galaxy S26 12/512 — 1429 евро (72 893 грн);

Galaxy S26+ 12/245 — 1499 евро (76 464 грн);

Galaxy S26+ 12/512 — 1729 евро (88 196 грн);

Galaxy S26 Ultra 12/256 — 1739 евро (88 707 грн);

Galaxy S26 Ultra 12/512 — 1969 евро (100 439 грн);

Galaxy S26 Ultra 12/1TB — 2329 евро (118 803 грн).

Как отмечает PhoneArena, хотя Арсен Люпен имеет хорошую репутацию и известен многочисленными правдивыми утечками информации, эти данные могут быть ложными. Однако, если это правда, то цены на старте продаж будут примерно на 30% выше, чем у линейки Galaxy S25. В издании также отметили, что речь идет о ценах в Болгарии, поэтому в других странах они могут отличаться.

"Хотя все ожидают роста цен на телефоны в этом году, никто не был готов к таким резким изменениям. Надеюсь, эта информация ошибочна, и я уверен, что Samsung сделает все возможное, чтобы выпустить свои флагманы по самой низкой возможной цене. В противном случае я не удивлюсь, если многие люди пересмотрят свои планы относительно нового Galaxy", — подытожил эксперт портала.

Напомним, ранее один из руководителей Samsung, намекнул, что компания может поднять цены на свои флагманы из-за дефицита оперативной памяти.

Фокус также сообщал, что генеральный директор компании Nothing Карл Пей предупредил о резком подорожании смартфонов в 2026 году.