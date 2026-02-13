Бюджетний смартфон раптом обійшов флагмани: розкрито деталі про новинку 2026 року

Компанія Google незабаром представить доступний смартфон Pixel 10a, ключові характеристики якого вже просочилися в мережу.

Згідно з енергетичним маркуванням ЄС, майбутній Google Pixel 10a має перевагу в часі автономної роботи порівняно з трьома стандартними моделями серії Pixel 10. Про це пише Android Authority.

Повідомляється, що Pixel 10a телефон працює 53 години 14 хвилин на одному заряді. Смартфон отримав рейтинг енергоефективності "А", а на етикетці зазначено, що акумулятор розрахований на 1000 повних циклів зарядки, перш ніж його ємність впаде нижче 80% від початкової.

Як зазначають у виданні, ці дані збігаються з попередніми чутками про Pixel 10a, які вказували на акумулятор ємністю 5100 мАг. Аналогічну батарею отримав його попередник Pixel 9a.

Хоча на папері Pixel 10a легко перевершує за витривалістю флагмани Google, варто враховувати, що в реальному житті цей показник може відрізнятись залежно від робочого навантаження та налаштувань дисплея.

Що стосується інших характеристик Pixel 10a, вже підтверджено рейтинг захисту IP68 від води та пилу, рейтинг міцності "A" за повторні випробування на вільне падіння, а також рейтинг "B" за ремонтопридатність.

Нагадаємо, чутки вказують на те, що Pixel 10a вийде вже 18 лютого, після чого Pixel 9a впаде в ціні.

Фокус також повідомляв, що новий Pixel 10a, ймовірно, отримає мінімальні оновлення, в порівнянні з Pixel 9a.