Ці старі смартфони виявились не гіршими за новинки 2026 року: на які моделі звернути увагу

Смартфони Google Pixel, які вийшли понад три роки тому, все ще отримують щомісячні оновлення Android та патчі безпеки, однак коштують набагато дешевше за новіші пристрої середнього класу.

Оглядачка технологій Ріта Ель Хурі перевела майже всіх членів своєї родини на старі смартфони Google, такі як Pixel 7a, Pixel 6 Pro та Pixel 7 Pro. Результатами експерименту вона поділилася у свої статті для Android Authority.

За словами Ель Хурі, рішення обрати Pixels для своєї родини було не випадковим. Ідея виникла, коли OnePlus 9 її тітки перестав бачити SIM-картки. Оскільки авторка проживає в іншій країні, вона запропонувала родичці на тимчасове користування свій старий Pixel 2 XL, що лежав вдома у батьків. Пізніше тітка придбала у своєї племінниці Pixel 6 Pro, повернувши Pixel 2 XL до стану "резервного".

Відео дня

Google Pixel 6 Pro Фото: androidauthority.com

"Потім мої мама й тато отримали Pixel 7a та 7 Pro відповідно. Вони користуються ними вже шість місяців, і я зовсім про це не шкодую. Власне, забудьте про це. Я шкодую лише про те, що цього не сталося раніше", — стверджує редакторка.

Як зазначає Ель Хурі, в середньому раз на тиждень хтось із її старших родичів запитує поради щодо свого телефону. Після того, як всі вони почали використовувати один і той самий інтерфейс, їй стало значно простіше відповідати на запитання та реагувати на несподівані проблеми.

Редакторка також пояснила, чому вважає саме смартфони Pixel найкращим вибором для своєї родини. Серед основних причин — простий інтерфейс, зрозумілий старшим людям, простота резервного копіювання та тривалий період підтримки програмного забезпечення. Ці старі телефони досі отримують щомісячні оновлення, як і найновіший флагман Pixel 10 Pro XL.

Важливо

Займає купу місця на смартфоні: експерт назвав програму, яку вважає непотрібною

Окремо авторка відзначила камери Pixel. За її словами, раніше вона часто отримувала від рідних розмиті знімки зі старих OnePlus і Samsung. Ці смартфони відомі проблемами із швидкістю затвора та затримкою, тому не дуже підходять для сімдесятирічних людей. Після переходу на Pixel старші члени сім’ї почали ділитися набагато чіткішими світлинами.

"Коли оновлення врешті-решт припиняться, починаючи з Pixel 6 Pro пізніше цього року, я подивлюся, що робити. Я майже впевнена, що можу спокійно залишити свою тітку на цьому телефоні ще на рік, а потім вирішити, до якого Pixel їй оновити", — додала Ель Хурі.

Нагадаємо, торішній Google Pixel 9a, який одним з найкращих бюджетних смартфонів у 2026 році, може незабаром впасти в ціні.

Фокус також повідомляв, що майбутній Pixel 10a майже повністю ідентичний Pixel 9a з точки зору апаратних характеристик та дизайну.