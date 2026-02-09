Займає купу місця на смартфоні: експерт назвав програму, яку вважає непотрібною

З часом на смартфонах накопичується велика кількість програм, що не використовуються. Видалення таких застосунків, як AICore, звільнити досить великий об’єм пам’яті.

AICore доступний лише на смартфонах, що містять моделі штучного інтелекту (ШІ), найпоширенішою з яких є Gemini Nano. Оскільки цей застосунок займає багато місця для зберігання даних та сильно розряджає батарею, оглядач порталу Android Police Джон Гілберт наважився видалити його.

Gemini Nano дозволяє використовувати Magic Compose, Pixel Studio, нотатки викликів, знімки екрана Pixel та інші функції штучного інтелекту. Своєю чергою AICore оновлює модель ШІ та дозволяє їй взаємодіяти з іншими програмами.

Експерт зазначив, що любить очищати свій телефон Pixel від різних невикористовуваних програм, однак раніше уникав видалення AICore, побоюючись, що це вплине на продуктивність. Однак врешті решт позбувшись від AICore, він пошкодував, що не зробив цього раніше.

"Спойлер: Я не збираюся його перевстановлювати. Вплив видалення AICore кращий, ніж я міг очікувати. Більше жодних надокучливих сповіщень від штучного інтелекту", — поділився Гілберт.

Важливо

Шкідливі програми зі ШІ атакують смартфони Android: як ваш пристрій міг заразитись

За словами автора, видалення AICore суттєво не подовжило час роботи від акумулятора, однак очистило 7 ГБ даних з пам’яті телефону. Це приблизно на 5,5% звільнило місце для зберігання, що є значною цифрою для смартофону зі лише 128 ГБ пам’яті.

Що стосується інструментів штучного інтелекту, деякі, як-от Gemini, взагалі не постраждали, тоді як інші були паралізовані. Найпомітнішою втратою стала програма Pixel Screenshots, яка повністю перестала працювати після видалення AICore.

"Отже, якщо ви регулярно не використовуєте моделі штучного інтелекту свого телефону Android, видаліть AICore, щоб звільнити його пам’ять та зменшити кількість надокучливих сповіщень від штучного інтелекту", — підсумував експерт.

Видалити AICore можна наступним чином:

відкрийте "Налаштування";

виберіть "Програми";

натисніть "Переглянути всі програми";

натисніть AICore;

виберіть "Вимкнути";

вибуріть меню з трьома кнопками у верхньому правому куті екрана;

у меню натисніть "Видалити оновлення".

