"Це досить тривожно": власники популярних смартфонів занепокоєні через дивну проблему

Користувачів деяких моделей Google Pixel скаржаться на моторошні клацаючі звуки, що доносяться з їхніх смартфонів.

Повідомлення про "клацання" смартфонів Google Pixel почали з’являтися на Reddit. На це звернув увагу портал Android Authority.

Судячи зі скарг, проблема торкнулась кількох моделей, починаючи з останніх серій Pixel 10 та Pixel 9 до Pixel 8 та Pixel 7. Звук лунає під час відкриття або закриття застосунків.

"Іноді я випадково чую дуже гучні звукові клацання, коли відкриваю або закриваю програми, ніби динаміки на частку секунди перевантажуються, коли програми вимикаються. Чи є виправлення для цього? Це досить тривожно", — розповів один з користувачів Reddit.

В коментарях інший власник смартфона Pixel поділився, що замінив динаміки свого Pixel 10 Pro за гарантією, вважаючи, що це проблема з обладнанням, але клацання не зникло.

Як зазначають у виданні, подібні скарги на клацання динаміків з'являлися й раніше. До прикладу, такий випадок описується у спільноти підтримки Google від кінця грудня та в торішній публікації на Reddit.

"Кожні 4-6 годин з динаміків лунає різкий клацаючий звук. Це трапляється приблизно двічі на день, тож нічого страшного, але я хотів би знати, чи це окремий дефект, чи проблема всієї моделі?" — скаржився користувач Pixel 10XL минулої осені.

Наразі рішення проблеми не знайдено. Компанія Google поки не коментувала згадані повідомлення.

Нагадаємо, раніше користувачі смартфонів Google Pixel 10, Pixel 10 Pro та Pixel 10 Pro XL скаржилися на проблеми в роботі Wi-Fi, Bluetooth, камер та світлодіодних ліхтариків.

Фокус також повідомляв, що власники деяких моделей Google Pixel повідомили про несподівані зникнення зображень зі своїх смартфонів.