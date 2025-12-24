"До біса цей телефон": власники популярних смартфонів розлючені через зниклі фото

Власники деяких моделей Google Pixel повідомляють, що зображення незрозумілим чином зникають з їхніх смартфонів.

Кілька користувачів Reddit нещодавно заявили що фото, зроблені на їхні телефони Pixel, "губляться", не відображаються в локальному сховищі та не зберігаються в резервних копіях Google Фото. На це звернув увагу портал Android Authority.

Наприклад, користувач під ніком Blazgamer заявив, що його фотографії, зроблені під час подорожі, не відображаються на Pixel 9. Водночас він отримав сповіщення у фоновому режимі про те, що обробляються кілька знімків.

З аналогічною проблемою стикнувся власник Pixel 10 Pro під ніком portmafia9719. Він розповів, що зробив багато знімків на "передверсільній" вечірці свого друга, а на ранок 35 фотографій просто зникли. Всю ніч він спостерігав, як зображення "обробляються".

"До біса цей телефон. Я втратив багато довесільних фотографій мого друга", — поскаржився користувач.

У публікації також згадується старіший пост на Reddit від облікового запису, який згодом було видалено. Він розповідає схожу історію, а коментатори стверджують, що спостерігали таку ж проблему на Pixel 10 Pro, Pixel 10, Pixel 9a та Pixel 8a.

Як зазначають у виданні, багато постраждалих зіткнулися з цією проблемою після того, як зробили багато фото за короткий проміжок часу, і кілька користувачів повідомляють про знаходження незвичайних файлів .JPG у папках DCIM, усі з написом "очікують" в назвах та розміром файлів нуль байтів.

Важко сказати, наскільки поширеною є ця проблема. Автор статті наголосив, що зробив тисячі фотографій на свій Pixel 9 Pro, і жодна з них не пропала. Тим не менш, багато користувачів замучені через втрату цінних спогадів — з концерту, дня народження, весілля чи відпустки.

Видання звернулося до Google, щоб дізнатися, що може бути причиною цієї проблеми. На момент публікації матеріалу компанія не прокоментувала ситуацію.

