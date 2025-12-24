"К черту этот телефон": владельцы популярных смартфонов возмущены из-за пропавших фото

Владельцы некоторых моделей Google Pixel сообщают, что изображения непонятным образом исчезают с их смартфонов.

Несколько пользователей Reddit недавно заявили что фото, сделанные на их телефоны Pixel, "теряются", не отображаются в локальном хранилище и не сохраняются в резервных копиях Google Фото. На это обратил внимание портал Android Authority.

Например, пользователь под ником Blazgamer заявил, что его фотографии, сделанные во время путешествия, не отображаются на Pixel 9. В то же время он получил оповещение в фоновом режиме о том, что обрабатываются несколько снимков.

С аналогичной проблемой столкнулся владелец Pixel 10 Pro под ником portmafia9719. Он рассказал, что сделал много снимков на "предпасхальной" вечеринке своего друга, а на утро 35 фотографий просто исчезли. Всю ночь он наблюдал, как изображения "обрабатываются".

"К черту этот телефон. Я потерял много досужих фотографий моего друга", — пожаловался пользователь.

В публикации также упоминается более старый пост на Reddit от учетной записи, который впоследствии был удален. Он рассказывает похожую историю, а комментаторы утверждают, что наблюдали такую же проблему на Pixel 10 Pro, Pixel 10, Pixel 9a и Pixel 8a.

Как отмечают в издании, многие пострадавшие столкнулись с этой проблемой после того, как сделали много фото за короткий промежуток времени, и несколько пользователей сообщают о нахождении необычных файлов .JPG в папках DCIM, все с надписью "ожидают" в названиях и размером файлов ноль байтов.

Трудно сказать, насколько распространена эта проблема. Автор статьи отметил, что сделал тысячи фотографий на свой Pixel 9 Pro, и ни одна из них не пропала. Тем не менее, многие пользователи замучены из-за потери ценных воспоминаний — с концерта, дня рождения, свадьбы или отпуска.

Издание обратилось к Google, чтобы узнать, что может быть причиной этой проблемы. На момент публикации материала компания не прокомментировала ситуацию.

Напомним, после обновления до iOS 26 на многих смартфонах наблюдается баг, который меняет цвета изображений, сделанных на устройствах Android и предоставленных пользователю iPhone.

Фокус также сообщал, что владельцы последних моделей смартфонов Google Pixel жалуются на чрезмерный акцент на искусственном интеллекте, который ухудшает опыт пользования смартфоном.