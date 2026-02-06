"Это довольно тревожно": владельцы популярных смартфонов обеспокоены из-за странной проблемы

Пользователи некоторых моделей Google Pixel жалуются на жуткие щелкающие звуки, доносящиеся из их смартфонов.

Сообщения о "щелчке" смартфонов Google Pixel начали появляться на Reddit. На это обратил внимание портал Android Authority.

Судя по жалобам, проблема коснулась нескольких моделей, начиная с последних серий Pixel 10 и Pixel 9 до Pixel 8 и Pixel 7. Звук раздается при открытии или закрытии приложений.

"Иногда я случайно слышу очень громкие звуковые щелчки, когда открываю или закрываю приложения, как будто динамики на долю секунды перегружаются, когда приложения выключаются. Есть ли исправление для этого? Это довольно тревожно", — рассказал один из пользователей Reddit.

В комментариях другой владелец смартфона Pixel поделился, что заменил динамики своего Pixel 10 Pro по гарантии, считая, что это проблема с оборудованием, но щелчок не исчез.

Как отмечают в издании, подобные жалобы на щелчок динамиков появлялись и раньше. К примеру, такой случай описывается в сообществе поддержки Google от конца декабря и в прошлогодней публикации на Reddit.

Важно

"Каждые 4-6 часов из динамиков раздается резкий щелкающий звук. Это случается примерно дважды в день, поэтому ничего страшного, но я хотел бы знать, это отдельный дефект или проблема всей модели?" — жаловался пользователь Pixel 10XL прошлой осенью.

На данный момент решение проблемы не найдено. Компания Google пока не комментировала упомянутые сообщения.

Напомним, ранее пользователи смартфонов Google Pixel 10, Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL жаловались на проблемы в работе Wi-Fi, Bluetooth, камер и светодиодных фонариков.

Фокус также сообщал, что владельцы некоторых моделей Google Pixel сообщили о неожиданном исчезновении изображений со своих смартфонов.