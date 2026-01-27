Популярные смартфоны перестали нормально работать после обновления: о каких моделях идет речь

Пользователи смартфонов Google Pixel 10, Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL жалуются на проблемы в работе Wi-Fi, Bluetooth, камер и даже светодиодных фонариков, возникшие после обновления сервисов Google Play.

Проблемы в основном касаются Google Pixel 10 и Google Pixel 10 Pro XL, хотя владельцы более старых телефонов Pixel также сообщали о подобных сбоях. Об этом пишет Notebookcheck со ссылкой на Reddit и форум поддержки Google.

Судя по публикациям, обновление вызывает четыре проблемы. Wi-Fi и Bluetooth больше не могут установить соединение, камеры больше нельзя использовать, а светодиодный фонарик больше нельзя включить, поскольку система утверждает, что он уже включен.

Важно

Обновление Android 16 привело к сбоям в работе смартфонов: что с этим делать

Как отмечают в издании, упомянутые проблемы не решаются перезагрузкой устройства или загрузкой в безопасном режиме. Более того, один пользователь сбросил пораженный смартфон до заводских настроек, что также не помогло.

Сообщается, что Google подтвердила проблему и знает о ней. Пока компания не объявила дату выхода обновления, которое исправит эти проблемы.

Напомним, старые смартфоны Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S20 и Samsung Galaxy S21 неожиданно получили обновление системы Google Play.

Фокус также сообщал, что попытка установить более старое программное обеспечение на некоторые смартфоны OnePlus может привести к блокировке устройства.